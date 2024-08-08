揪甘心 警察工作硬但肩頸不能硬 高市警交大父親節送這禮
「揪甘心！」今年的父親節，高雄市警察局交通警察大隊為了表達對警察爸爸辛苦打拼工作的感謝與祝福，大隊長黃元民特別準備了「肩頸按摩枕」贈送給每位父親，讓長期為警政工作、社會及家庭努力付出的父親們，在繁忙的工作之餘也能享受放鬆的時光。收到禮物的警察爸爸們直呼「揪甘心！」
記者郭凱杰／高雄報導
「警察工作很硬但肩頸不能硬！」這次活動由大隊長黃元親自對同仁表達父親節的祝福，黃元民表示，警職工作中以男性占大多數，除了在家中要扮演父親角色，工作上亦是備受期待的人民保姆，勤務工作經常日夜顛倒且全年無休，在維護治安交通的同時也要兼顧家庭實屬不易，希望透過贈送肩頸按摩枕這份小禮物，能夠緩解警察爸爸們工作中的疲勞，在忙碌的生活中帶來一點小確幸，並向辛苦警察爸爸們致上最高的感恩與敬意。
現場收到禮物的警察爸爸們紛紛表示，以往婦女節、母親節時，看見為女性同仁籌備的活動時，都只能羨慕在心裡，如今換自己收到祝福及禮物，感受到滿滿的溫暖與感動，並直呼：「揪甘心！」
黃元民也提醒各位父親在忙碌之餘，也別忘了要適度休息，注意自己健康並多多陪伴家人，有健康的身體，才能守護市民安全及家人的幸福，此外，也請各位同仁別忘了打通電話、傳封簡訊或寫張卡片給自己的父親，表達感謝與關愛之意，讓這份情意一直傳遞下去。也祝福全天下的父親們，父親節快樂，永遠健康、平安幸福！