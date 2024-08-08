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Rafael Nadal確定不打今年美網！這賽事或成「蠻牛」生涯最後一舞

▲西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal，稍早在個人社群上發布貼文，表示因為自認身體沒有達到100%的狀態，確定將不會出戰今年的美國網球公開賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal，稍早在個人社群上發布貼文，表示因為自認身體沒有達到100%的狀態，確定將不會出戰今年的美國網球公開賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

西班牙網壇傳奇名將「蠻牛」Rafael Nadal，稍早更新個人社群，表示因為自認身體沒有達到100%的狀態，將不會打今年的美網，但是確定會出戰九月下旬在德國柏林進行的拉沃爾杯。如今就有許多球迷猜測，這會不會是Nadal生涯的最後一舞，雖然蠻牛本人尚未對此問題作出回應，但已現年高齡38歲的Nadal，確實也將面臨高掛球鞋的那一天。

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Nadal確定不打今年美網　但會出戰拉沃爾杯

Rafael Nadal稍早在個人社群發文，公佈了自己接下來的比賽計劃，他表示在巴黎奧運結束之後，自己不會參加今年的美網，但會出戰九月下旬在德國柏林舉行的拉沃爾杯。

Nadal在文章中表示：「大家好，今天發文是想告訴各位，我已經決定不參加今年的美網。我在那裡有過很多不可思議的回憶，我也會懷念在紐約和阿瑟阿什球場那些令人激動不已的夜晚，但我不覺得今年如果參賽的話，自己能夠打出100%的表現。」

尤其我要感謝所有美國的球迷，我會想念你們的，我們也會有下一次再見的，同時也要祝福其他所有將參與美網的人，能夠一切好運。至於我的下一場比賽，將會是在柏林進行的拉沃爾杯。」Rafael Nadal如此寫到。

Nadal生涯收獲無數榮譽　包含2面奧運金牌

而截至目前，Rafael Nadal共贏得22座大滿貫冠軍，其中包含14座法網單打冠軍，以及大師賽36個冠軍，單打冠軍合計92個。Nadal生涯在五環殿堂上，則是曾收獲2008北京奧運男單金牌、2016里約奧運男雙金牌，今年巴黎奧運他同樣代表西班牙出戰，但在單打賽事上則是不敵多年老對手Novak Djokovic，男雙部分與網壇新星Carlos Alcaraz搭檔，最終則是止步於8強。

▲巴黎奧運網球男子雙打賽事，由西班牙「蠻牛」Rafael Nadal，與網壇新星Carlos Alcaraz組成的「夢幻男雙」，日前以2：6、4：6不敵經驗豐富的美國第4種子Austin Krajicek／Rajeev Ram，止步8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運網球男子雙打賽事，由西班牙「蠻牛」Rafael Nadal，與網壇新星Carlos Alcaraz組成的「夢幻男雙」，日前以2：6、4：6不敵經驗豐富的美國第4種子Austin Krajicek／Rajeev Ram，止步8強。（圖／美聯社／達志影像）

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