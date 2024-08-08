Rafael Nadal確定不打今年美網！這賽事或成「蠻牛」生涯最後一舞

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Rafael Nadal稍早在個人社群發文，公佈了自己接下來的比賽計劃，他表示在巴黎奧運結束之後，自己不會參加今年的美網，但會出戰九月下旬在德國柏林舉行的拉沃爾杯。
Nadal在文章中表示：「大家好，今天發文是想告訴各位，我已經決定不參加今年的美網。我在那裡有過很多不可思議的回憶，我也會懷念在紐約和阿瑟阿什球場那些令人激動不已的夜晚，但我不覺得今年如果參賽的話，自己能夠打出100%的表現。」
「尤其我要感謝所有美國的球迷，我會想念你們的，我們也會有下一次再見的，同時也要祝福其他所有將參與美網的人，能夠一切好運。至於我的下一場比賽，將會是在柏林進行的拉沃爾杯。」Rafael Nadal如此寫到。
Nadal生涯收獲無數榮譽 包含2面奧運金牌
而截至目前，Rafael Nadal共贏得22座大滿貫冠軍，其中包含14座法網單打冠軍，以及大師賽36個冠軍，單打冠軍合計92個。Nadal生涯在五環殿堂上，則是曾收獲2008北京奧運男單金牌、2016里約奧運男雙金牌，今年巴黎奧運他同樣代表西班牙出戰，但在單打賽事上則是不敵多年老對手Novak Djokovic，男雙部分與網壇新星Carlos Alcaraz搭檔，最終則是止步於8強。