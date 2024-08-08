名家論壇》黃創夏／沒有犧牲，民眾黨難逃泡沫

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持平地說，當台灣有接近四成的公民在各種民調當中都表態自己沒有政黨屬性，當社會對藍綠總是對決，只有選舉沒有治國宏圖感到不耐煩；當國民黨老邁積重難返而民進黨也逐漸走向建制化，年輕人更是渴望有新的選擇‧‧‧這些都是民眾黨崛起的肥沃的土壤。
然而，民眾黨終究忽略了國民黨和民進黨的深厚底蘊，有兩大要素是民眾黨所嚴重欠缺的。
首先是「時間的淬鍊」，國民黨經歷百年根基深厚自不待說，民進黨看似年輕，卻有著百年以來、台灣人民無法當家做主的深層歷史情結，這情節從丘逢甲的「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」，到蔣渭水等民主先賢的啟蒙，之後還有雷震和傅正等人的苦難，到郭雨新的奮起，直到美麗島事件的薪火相傳，還有台灣社會的鄉紳階層的扶助，民進黨能走到今天，也是有著百年傳承。
哪有柯文哲如此自大的，短短兩年就認為可以爭取總統掌握執政權，地方上毫無根基、黨中央只有親隨，而且常常內鬥，底蘊之膚淺，簡直臭不可聞！
其次，國民黨和民進黨都有先賢「犧牲」留下的豐厚遺產，也都有許許多多仁人志士，如孫運璿、李國鼎、陳定南、黃信介的「犧牲享受、享受犧牲」風範長存，讓支持者對這兩個黨不但有感情，而且感懷其恩義！
民眾黨和柯文哲有什麼？除了過去收割太陽花，現在又享用小草的奉獻，檯面總是有許多人物，可以找出一大籮筐的頤指氣使、犧牲支持者讓自己享受、享受支持者犧牲的荒唐故事，怎可能凝聚感情？
說穿了，這個黨更是只有「恩怨」沒有「恩義」。
正因為這個黨底蘊太弱，所以如今面臨牢獄之災的壓力，而這種牢獄之災的壓力絕對不是「犧牲」，更像是一種「明正典刑」！
雖然8月6日這一天，沒有上演許多人期待之柯文哲「8月6日斷腸時」年度大戲，8月7日馬上接軌是「立秋」，還是讓很多人開始猜測：誰將會被列入這一波的「秋決」名單？
並非是憑空臆測，因為當賴清德的「勿枉勿縱、不得不然」八字箴言出口之後，全台檢調司法單位，等同是拿到「大肅貪」暢行無阻的一路綠燈，而且從7月份之鄭文燦、楊文科到高虹安只見指標案件，更彰顯了兩個主要標準：「實質影響力」以及「公帑使用在非職權相關的支出費用上」！
這兩個新標準，加上檢警調司法人員的肅貪大競賽，很多人都開始擔心，土城看守所是否即將人滿為患了。
而在眾多可疑和被討論的案件當中，柯文哲相關的「京華城案」特別有爭議，因此才有許多人預言柯文哲麻煩很大了！
柯文哲麻煩大了，那還是他個人的事，要是柯文哲真的出事了，更麻煩的是民眾黨，因為民眾黨將不會只是「泡沫化」，而更可能是被秋決，成為永遠警示後人之負面教材。
台灣社會並不是沒有出現過很多之泡沫政黨，也有很多一人政黨，但這些政黨多少總是有些脈絡，甚至就算你不同意他們之理念，這些黨總是有點理念，民主社會也理應包容他們。
但民眾黨之所以特別危險，不但隨時可能土崩瓦解，而且是最負面的教材之關鍵，是他們已經被看透：這個黨沒有理念，只是權勢的爭與鬥！
而且這個黨難道只有高虹安是如此把共同合作者當成是「夥伴」而是「夥計」嗎？
和高虹安一樣，透過用功讀書努力向上翻轉，成了大企業高管或是台大醫院醫生，這些中產階級的過往標竿而從政人物還有柯文哲，看看高虹安，想想柯文哲的過往紀錄，就知道這個黨一昧追求權勢，最後必翻車於權勢的必然宿命。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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