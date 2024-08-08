林郁婷遭國際拳總攻擊 賴清德：第一時間要求體育署嚴正抗議
「台灣拳后」林郁婷陷入性別爭議，IBA國際拳總還主動召開記者會，卻不願提供任何實質證據，不過林郁婷不受外界影響，順利晉級金牌戰。對此，總統賴清德7日深夜在臉書發文力挺，「郁婷這一路走來，無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總（IBA）惡意攻擊，無端遭受非議與霸凌」，第一時間，他責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂。
記者王德蓉／綜合報導
賴清德發文表示，「郁婷這一路走來，無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總（IBA）惡意攻擊，無端遭受非議與霸凌，儘管郁婷的參賽資格毫無疑問，國際奧會也一再公開力挺，郁婷仍承受許多不公平的壓力，我跟國人一樣都感到心疼與不捨。」
賴清德表示，第一時間，他責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，讓選手上場無後顧之憂，拿出最自信的表現，是政府最在意的事情。
賴清德說，很佩服郁婷面對這麼多壓力，仍然保持正面態度，穩紮穩打進入4強賽，以運動家的精神，向世界證明自己的實力，也為自己為國家爭取榮耀，「今晚，我要請國人朋友，和我一起堅定支持郁婷，成為她打出關鍵一擊的力量，讓她繼續大步向前，『拳』力出擊！郁婷加油！」