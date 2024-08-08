影／林郁婷打到笑出來？對手落敗後竟比「雙X」嘲諷 教練這樣說
台灣好手林郁婷今（8）日在奧運拳擊4強賽中對上來自土耳其的選手Esra Yildiz Kahraman，她以驚人的5:0完勝晉級金牌戰，創下台灣史上奧運拳擊賽最佳紀錄。比賽中林郁婷不但「笑了」，也有一些跟對手互動，林郁婷教練曾自強表示：「有告訴她要用不同心態去比賽」，也希望她冠軍賽中是帶著歡樂，去享受比賽，不是為了比賽而比賽。而對於土耳其選手落敗後卻比出「雙X」手勢炒作性別議題，曾自強也認為，對手多少有情緒，但並非有任何攻擊的字眼或情緒。
記者吳政紘/綜合報導
林郁婷為何笑了？ 曾自強解釋
對於林郁婷打到臉上有笑容，曾自強表示，第三局林郁婷的狀態感覺是剛剛好，「比賽不緊張其實是不可能的」，因此當林郁婷知道自己的前兩回合打完了，更加確定了這場比賽的賽事結果雖然還沒有宣判，不過「應該是沒有太大的意外。」
曾自強也告訴林郁婷：「應該要用不同的心態去打這場比賽」，希望她在冠軍賽的時候是帶著無比的歡樂，去享受比賽，而不是為了比賽來比賽。
而土耳其選手Kahraman賽後竟比出雙「X」手勢，疑似嘲諷林郁婷性別風波，曾自強說：「比賽輸了一定會不甘心，體育運動就是這樣，有比賽有規則，則就是體育運動的價值，但和土耳其選手的教練其實也是好朋友，賽後他也有向曾自強致意，就尊重IOC（國際奧會）。」
林郁婷因感冒失聲，曾自強賽後則說，「她身體還好，但是喉嚨失聲了，感受到大家的溫暖和壓力，大家辛苦了。體育運動真的是很令人不可思議，每一個人都有自己的夢想，每個人在追求希望的過程中都不會放棄，每一分每一秒都不能鬆懈。我們也要秉持著這份信念，繼續堅持到底。」