通宵為林郁婷吶喊！侯友宜力挺：冠軍拿回來、讓所有人都閉嘴
「台灣女兒」拳擊好手林郁婷近日捲入性別爭議，不過並沒有影響她的參賽意志，還在四強賽中以5：0擊敗土耳其選手Esra Yildiz，順利晉級到金牌戰。新北市長侯友宜今（8）日凌晨3點半與巴黎零時差，和林郁婷媽媽以及鶯歌工商校友們一起為林郁婷加油。賽後，侯友宜也和林郁婷及其教練曾自強視訊連線，感佩她努力不懈、奮戰到底，同時邀請全國民眾8月11日一起力挺林郁婷，力拚金牌。
記者王德蓉／綜合報導
侯友宜表示，林郁婷是鶯歌人，從小都在新北市成長，拳擊生涯走了15年，一路走來非常辛苦，不但家人的陪伴、師長教練給她支持鼓勵，最重要是她自己一路走來奮戰到底，勇者無懼，面對世界頂級高手底下，毫無害怕，任何的阻擋都阻擋不了她奮戰拿到金牌的決心。
對於國際拳總質疑林郁婷性別，侯友宜表示，「一路走來大家都知道郁婷，我們在鶯歌看她長大走到今天，我們也知道她就是我們女子選手的驕傲，這也是我們在地人都很認真看著郁婷成長的過程，尤其所有的比賽都是嚴格的檢驗，我們郁婷在風雨當中都不怕，這個我們是為整個國家在爭光的過程當中，經過多多少少的大家的檢驗，困苦當中勇敢的屹立不搖，這就是我們台灣的精神。」
侯友宜說，今天大家雖然都通宵達旦，但一切都值得，「為了郁婷，為了台灣，讓我們臺灣可以在全世界被看到臺灣的國力、體力，這就是運動力，這就是郁婷，是我們台灣人的精神，一直拚、一直拚！也是我們台灣的女兒，也是新北的女兒，所以台灣的女兒、新北的女兒，加油！冠軍8月11日拿回來，讓所有人都閉嘴。」