父親節快樂！爸爸節「貼圖免費下載、長輩問候圖、LINE特效」一覽
今天是8月8日，祝全天下的爸爸們「父親節快樂」！雖然台語有句玩笑話是「母親節吃龍蝦，父親節跑到沒半個」，但其實只是因為爸爸經常扮黑臉，面對父愛如山，子女們卻不善於表達情感。《NOWnews》整理父親節長輩問候圖、免費貼圖、父親節快樂圖片，快趁今天好好表達對爸爸的愛與感謝。
記者黃韻文／綜合報導
🟡父親節LINE免費貼圖，文字訊息任意填
LINE有許多免費貼圖，文字包含「謝謝、辛苦了」，以及滿滿愛心噴發，都很適合用來表達對爸爸的感謝。首推Hokii企鵝訊息貼圖，可以自行輸入文字內容，不好意思說出口的話，就讓Hokii來傳達。
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📍世界超級無敵霹靂好用的Hokii貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/15
📍LINE發票管家×憨頭人（⬇️點此下載）
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📍LINE購物 × 0w0甜點店（⬇️點此下載）
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📍LINE禮物 × 奶油櫻桃（⬇️點此下載）
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📍海瑞溫斯頓 向陽花卉（⬇️點此下載）
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🟡LINE父親節特效：爸、父親節、愛爸比
到8月9日上午10時前，在LINE聊天室輸入「爸」、「父親節」、「愛爸比」任一組關鍵字，都能召喚出熊大給爸爸一個驚喜，不過LINE父親節特效只支援手機版（LINE iOS 9.15.0以上／LINE Android 10.2.0以上）。
🟡石斛蘭花語「勇敢」，7-11今天免費送
講到母親節的代表花，眾人都知道是康乃馨，那麼父親節該送爸爸什麼花呢？父親節最知名的代表花便是「石斛蘭」，由於石斛蘭的特性是每當花旁長出新芽時，老枝幹就會把所有養分傳給新芽，讓新芽持續開花，無私奉獻就像養育孩子們長大的父親，因此才被稱為「父親之花」。
石斛蘭（Dendrobium）的花語是「慈愛、幸福、堅毅、勇敢」，7-ELEVEN首度在父親節前夕空運進口石斛蘭販售，單支售價188元，今（8）日只要到門市消費滿299元，就免費贈送1支石斛蘭。
🟡「Formosa!貼圖酷」父親節快樂！早安圖、長輩圖、賀卡圖案
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