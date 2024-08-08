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父親節快樂！爸爸節「貼圖免費下載、長輩問候圖、LINE特效」一覽

▲父親節快樂！今天是8月8日爸爸節，「父親節貼圖免費下載、長輩問候圖、LINE特效」一次看。（圖／取自LINE、記者整理）
▲父親節快樂！今天是8月8日爸爸節，「父親節貼圖免費下載、長輩問候圖、LINE特效」一次看。（圖／取自LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

今天是8月8日，祝全天下的爸爸們「父親節快樂」！雖然台語有句玩笑話是「母親節吃龍蝦，父親節跑到沒半個」，但其實只是因為爸爸經常扮黑臉，面對父愛如山，子女們卻不善於表達情感。《NOWnews》整理父親節長輩問候圖、免費貼圖、父親節快樂圖片，快趁今天好好表達對爸爸的愛與感謝。

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🟡父親節LINE免費貼圖，文字訊息任意填
LINE有許多免費貼圖，文字包含「謝謝、辛苦了」，以及滿滿愛心噴發，都很適合用來表達對爸爸的感謝。首推Hokii企鵝訊息貼圖，可以自行輸入文字內容，不好意思說出口的話，就讓Hokii來傳達。

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📍世界超級無敵霹靂好用的Hokii貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/15

▲首推免費下載的「Hokii貼圖」，訊息文字皆可自填。（圖／記者黃韻文攝）
▲首推免費下載的「Hokii貼圖」，訊息文字皆可自填。（圖／記者黃韻文攝）
📍LINE發票管家×憨頭人（⬇️點此下載）
下載期限：2024/09/04

父親節貼圖「LINE發票管家×憨頭人」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「LINE發票管家×憨頭人」。（圖／取自LINE）
📍吉祥物「BUBI」「鯨」艷亮相（⬇️點此下載）
下載期限：2024/09/05

父親節貼圖「吉祥物BUBI、鯨艷亮相」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「吉祥物BUBI、鯨艷亮相」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 0w0甜點店（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/21

父親節貼圖「LINE購物 × 0w0甜點店」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「LINE購物 × 0w0甜點店」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 奶油櫻桃（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/31

父親節貼圖「LINE禮物 × 奶油櫻桃」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「LINE禮物 × 奶油櫻桃」。（圖／取自LINE）
📍海瑞溫斯頓 向陽花卉（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/15

▲父親節貼圖「海瑞溫斯頓 向陽花卉」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「海瑞溫斯頓 向陽花卉」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★法鬥白泡泡（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/09

▲父親節貼圖「LINE購物護照★法鬥白泡泡」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「LINE購物護照★法鬥白泡泡」。（圖／取自LINE）
📍郵政寶寶×波波鴿-繪本風超萌出擊!（⬇️點此下載）
下載期限：2024/08/15

▲父親節貼圖「郵政寶寶×波波鴿-繪本風超萌出擊!」。（圖／取自LINE）
▲父親節貼圖「郵政寶寶×波波鴿-繪本風超萌出擊!」。（圖／取自LINE）
🟡LINE父親節特效：爸、父親節、愛爸比
到8月9日上午10時前，在LINE聊天室輸入「爸」、「父親節」、「愛爸比」任一組關鍵字，都能召喚出熊大給爸爸一個驚喜，不過LINE父親節特效只支援手機版（LINE iOS 9.15.0以上／LINE Android 10.2.0以上）。

▲8月9日10點前，LINE 聊天室內輸入「父親節」、「爸」、「愛爸比」三組關鍵字，就會有跳出熊大一同慶賀父親節。（圖／官方提供）
▲8月9日上午10時前，LINE聊天室內輸入3組關鍵字，會跳出熊大慶祝父親節。（圖／LINE提供）
🟡石斛蘭花語「勇敢」，7-11今天免費送
講到母親節的代表花，眾人都知道是康乃馨，那麼父親節該送爸爸什麼花呢？父親節最知名的代表花便是「石斛蘭」，由於石斛蘭的特性是每當花旁長出新芽時，老枝幹就會把所有養分傳給新芽，讓新芽持續開花，無私奉獻就像養育孩子們長大的父親，因此才被稱為「父親之花」。

石斛蘭（Dendrobium）的花語是「慈愛、幸福、堅毅、勇敢」，7-ELEVEN首度在父親節前夕空運進口石斛蘭販售，單支售價188元，今（8）日只要到門市消費滿299元，就免費贈送1支石斛蘭。

▲今（8）日到7-11門市消費滿299元，免費贈送1支石斛蘭。（圖／業者提供）
▲今（8）日到7-11門市消費滿299元，免費贈送1支石斛蘭。（圖／業者提供）
🟡「Formosa!貼圖酷」父親節快樂！早安圖、長輩圖、賀卡圖案

📌「父親節快樂」賀卡懶人包（點此下載⬇️）

▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Dennis提供）
▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Dennis提供）
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▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Dennis提供）
▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Dennis提供）
▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Dennis提供）
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▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Dennis提供）
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▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
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▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
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▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）
▲2024「父親節快樂」祝福卡片。（圖／Formosa!貼圖酷）

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