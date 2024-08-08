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奧運「台灣珍奶徽章」各國瘋搶！林郁婷笑曝遭突襲：造成蠻多困擾

▲成功晉級金牌戰的「台灣女拳王」林郁婷，先前受訪時更透露，各國選手看到她都想討一枚珍奶奧運徽章，還有人突襲拔走。（圖／美聯社／達志影像）
▲成功晉級金牌戰的「台灣女拳王」林郁婷，先前受訪時更透露，各國選手看到她都想討一枚珍奶奧運徽章，還有人突襲拔走。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運台灣中華隊推出珍奶造型徽章，除了讓各國選手爭相指名交換，更在國外拍賣網站eBay價格飆至227美元（約台幣7434元）。而今（8）日成功晉級金牌戰的「台灣女拳王」林郁婷，先前受訪時更透露，各國選手看到她都想討一枚珍奶奧運徽章，還有人突襲拔走，讓她忍不住笑喊：「真的造成我蠻多困擾的。」

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中華代表團有別於以往的梅花、方形造型徽章，在2024巴黎奧運選擇推出珍奶、茄芷袋等充滿台灣元素的徽章，將台灣著名的珍珠奶茶Q版化，融合中華隊會旗及巴黎鐵塔，特殊的造型引起收集熱潮，在eBay上價格飆至227美元（約台幣7434元）左右，甚至還已經被喊到305美元（約台幣9401元）高價。

▲中華代表團推出「珍珠奶茶徽章」爆紅，在拍賣網站上被喊價。（圖／翻攝自eBay）
▲中華代表團推出「珍珠奶茶徽章」爆紅，在拍賣網站eBay上價格飆至227美元。（圖／翻攝自eBay）
中華奧會先前也表示，每位台灣選手皆分配20個徽章，供選手能在奧運場上與其他國家交換。林郁婷近日受訪時透露，有別國選手特別前來詢問她「聽說你們台灣有一個的珍奶徽章很好看」，當時她大方秀給對方看，不料對方竟過於興奮，直接一個「突襲」把徽章拔走，讓林郁婷忍不住無奈笑喊：「我只能說，這個珍珠奶茶徽章真的造成我蠻多困擾的。」

不只如此，烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克（Mahuchikh）在本屆奧運奪得金牌後，手持金牌和紀念品海報合影之外，還露出了台灣設計的超夯珍奶徽章；盧森堡選手「桌球阿嬤」倪夏蓮先前在影片中展示與各國選手交換到的徽章中，也出現珍奶徽章。

波多黎各女子400公尺田徑選手Gabby Scoot甚至還在TikTok上發布影片，公開徵求珍奶徽章，後續透過網路的力量，與中華隊擊劍選手陳奕通交換成功。

▲中華代表團推出「珍珠奶茶徽章」太可愛，波多黎各選手Gabby Scoot 表示非常想要。（圖／文化部提供、翻攝自TikTok）
▲中華代表團推出「珍珠奶茶徽章」太可愛，波多黎各選手Gabby Scoot 表示非常想要。（圖／文化部提供、翻攝自TikTok）

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