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奧運桌球／德國傳奇名將Timo Boll將退役！馬龍、樊振東皆表祝福

▲生涯第7度登上五環殿堂的德國43歲桌壇老將波爾（Timo Boll），在德國男團不敵瑞典隊之後，也確定結束結束奧運最後一舞。而與中國許多選手感情甚好的他，稍早也獲得名將馬龍、樊振東等人的祝福。（圖／美聯社／達志影像）
▲生涯第7度登上五環殿堂的德國43歲桌壇老將波爾（Timo Boll），在德國男團不敵瑞典隊之後，也確定結束結束奧運最後一舞。而與中國許多選手感情甚好的他，稍早也獲得名將馬龍、樊振東等人的祝福。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運桌球男子團體8強賽，德國隊昨（7）日以0：3不敵瑞典代表隊，確定無緣闖進4強，生涯第7度登上五環殿堂的德國43歲老將波爾（Timo Boll），也確定結束個人奧運最後一舞。而與許多中國選手感情甚好的Boll，稍早也獲得名將馬龍、樊振東等人的祝福，馬龍更是給予他高度肯定，並稱：「他的球技好人品也好，同時影響了許多歐洲的年輕人。」

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Boll生涯7度出戰奧運殿堂　與我國好手莊智淵同齡

現年高齡43歲的德國桌壇名將Timo Boll，生涯曾站上世界排名第一，並在奧運會上摘下2銀2銅，且2度獲得世界盃男單冠軍，9度站上世界桌球錦標賽頒獎台（6銀3銅）。Boll也與我國6屆奧運元老莊智淵同齡，2人都在今年的巴黎奧運上，完成生涯奧運最後一舞。

而德國隊昨日則與瑞典爭奪桌球男團四強門票，出戰男雙和男單的Timo Boll2戰皆輸，德國最終以0：3遭淘汰，Boll也結束了自己生涯第7次的奧運之旅。賽後，觀眾們紛紛起立鼓掌向Timo Boll致敬，現場也特別播放向他致敬的影片，德國隊的教練、隊員隨後一一擁抱他，就連瑞典隊總教練也展開雙臂。

這場謝幕持續了很久，Timo Boll不斷地拿起白毛巾擦臉，顯得相當感動，也不禁留下男兒淚。賽後談到自己的最後一舞，是以這樣的方式結束，Boll坦言：「我不可能指望以金牌離開（奧運）舞台，畢竟中國隊是桌球運動中最強的，但我還是希望這場比賽能獲勝。但必須承認，瑞典隊打得太好了，他們獲勝當之無愧。

得知Boll將退役　馬龍、樊振東送上祝福

而與Timo Boll感情甚好的中國名將35歲馬龍、27歲的樊振東，也在晉級男團4強後表達了對他的敬意。「Boll是所有桌球運動員都非常尊敬的人，他不僅球技好，人品也好。每次遇到他，我們都會互相打招呼，他跟我們很多選手交過手，從劉國梁、孔令輝，到最小的林詩棟，大家都對他都非常尊重。」

「這麼多年下來，他一直保持著世界最高水平，這非常不容易。他的影響力不光在德國，可能在整個歐洲都會影響更多年輕人，讓他們喜歡上桌球。」馬龍如此說到。

樊振東則是相當感嘆Timo Boll的自律，「Boll擁有一個很完美的職業生涯，他職業生涯的長度跟高度，可說是可遇不可求。這個過程中，他要克服很多困難，包括他對自己很苛刻、很自律，才可能擁有現在這樣的成就。


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