奧運拳擊／土耳其女將輸林郁婷竟比「X」！吳鳳臉書慘遭網友出征

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44歲的藝人吳承鳳，藝名吳鳳，是從土耳其至台灣發展並且定居的節目主持人、演員、表演者、作家，他曾多次表達「愛台」的決心，被認為是台灣最佳代言人，他曾以節目《愛玩客》獲得第47屆金鐘獎行腳節目主持人獎，為台灣第一位拿下電視金鐘獎的外國人。2018年3月21日以「外籍高級專業人才歸化」取得身分證，獲得中華民國國籍。
但由於同樣出身土耳其的Esra Yıldız Kahraman比X（挑起性別爭議）的作法，網友們在吳鳳的貼文留言開罵，「林郁婷打超好的，但她的對手很沒禮貌」、「我對土耳其的好感已開始動搖」、「為什麼土耳其對手最後要出那個小動作」、「比X是怎樣，吳鳳該教教她吧」、「這位選手的行為丟了土耳其的臉」、「真的是標準的輸不起」。
不過，也有許多網友留言替吳鳳說話：「不用大家講吳鳳也知道，他也是蠻無奈的，畢竟都是土耳其人，但吳會發這篇文，就已經表明立場了，支持台灣女兒林郁婷」、「吳鳳自己都祝福林郁婷了，為什麼要讓他難做人？理性一點吧」、「這關吳鳳什麼事？不要牽拖」、「相信吳鳳看到那一幕應該也很難過」。
對於對手的挑釁，林郁婷賽後抱病出賽表示：「很感謝自己，能進入金牌戰真的不容易，從東京奧運的一輪遊，到現在有機會挑戰金牌，真的很不容易。巴黎奧運最後一戰會拿出畢生所學，放手一搏，很感謝台灣民眾熬夜為我加油，給我力量。」
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