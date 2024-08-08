奧運田徑太離譜！他破奧運紀錄僅得13名　觀眾算秒速愣：閃電俠？

奧運拳擊／土耳其女將輸林郁婷竟比「X」！吳鳳臉書慘遭網友出征

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，林郁婷強忍感冒不適，仍以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖/達志影像/美聯社）
▲巴黎奧運女子拳擊57公斤4強賽，林郁婷強忍感冒不適，仍以5:0橫掃晉級金牌戰。（圖/達志影像/美聯社）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運女子57公斤級四強戰，台灣好手林郁婷在今（8）日擊敗土耳其對手Esra Yıldız Kahraman闖進金牌戰，但對方卻在成績出爐時，比出了X手勢，引發網友強烈不滿，為此甚至還在土耳其裔藝人吳鳳的貼文留言開罵。藝人吳鳳今天凌晨在臉書發文，祝賀林郁婷闖進金牌戰，他表示，雖然隔天有很多工作，但是這場比賽真的值得看，林很棒，「挺住壓力，做自己，贏得勝利，等妳把金牌拿回來」。不過因為Kahraman賽後不必要的動作，他也被網友開罵：「林郁婷打超好的，但她的對手很沒禮貌」、「我對土耳其的好感已開始動搖」、「為什麼土耳其對手最後要出那個小動作」等。

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吳鳳身為愛台藝人　被出征土耳其國籍

44歲的藝人吳承鳳，藝名吳鳳，是從土耳其至台灣發展並且定居的節目主持人、演員、表演者、作家，他曾多次表達「愛台」的決心，被認為是台灣最佳代言人，他曾以節目《愛玩客》獲得第47屆金鐘獎行腳節目主持人獎，為台灣第一位拿下電視金鐘獎的外國人。2018年3月21日以「外籍高級專業人才歸化」取得身分證，獲得中華民國國籍。

但由於同樣出身土耳其的Esra Yıldız Kahraman比X（挑起性別爭議）的作法，網友們在吳鳳的貼文留言開罵，「林郁婷打超好的，但她的對手很沒禮貌」、「我對土耳其的好感已開始動搖」、「為什麼土耳其對手最後要出那個小動作」、「比X是怎樣，吳鳳該教教她吧」、「這位選手的行為丟了土耳其的臉」、「真的是標準的輸不起」。

不過，也有許多網友留言替吳鳳說話：「不用大家講吳鳳也知道，他也是蠻無奈的，畢竟都是土耳其人，但吳會發這篇文，就已經表明立場了，支持台灣女兒林郁婷」、「吳鳳自己都祝福林郁婷了，為什麼要讓他難做人？理性一點吧」、「這關吳鳳什麼事？不要牽拖」、「相信吳鳳看到那一幕應該也很難過」。

對於對手的挑釁，林郁婷賽後抱病出賽表示：「很感謝自己，能進入金牌戰真的不容易，從東京奧運的一輪遊，到現在有機會挑戰金牌，真的很不容易。巴黎奧運最後一戰會拿出畢生所學，放手一搏，很感謝台灣民眾熬夜為我加油，給我力量。」


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