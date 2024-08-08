奧運民怨調查出爐！全國最不滿林郁婷遭歧視 詹家姊妹落敗排第二
巴黎奧運賽程進入最後一周，台灣選手截至目前為止繳出1金4銅成績，不過本屆奧運也發生不少插曲，TPOC台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫蒐集巴黎奧運期間的網路聲量，並彙整其中吸引負面聲量砲火的「高民怨事件」，其中，台灣女拳王林郁婷遭國際拳擊總會（IBA）指稱不符合女子拳擊參賽資格，相關負面聲量超過2.3萬則，居負面聲量之冠。
記者何哲欣／台北報導
TPOC說，代表中華隊出戰網球女雙的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴首戰直落二落敗，被大批網友酸爆，負面聲量超過1.2萬則排名第二；而國民黨立委翁曉玲在微信帳號稱麟洋配是「中國人的驕傲」，也同樣引發大量網友回嗆「舔共」、「中國人回中國去」、「誰跟你是中國人，我是台灣人」等語，負面留言灌爆翁的臉書，讓翁曉玲短時間累積9.7千則負聲量，位居負面聲量排行榜第三名。
此外，奧運比賽轉播也引發不少民怨，有不少網友抱怨「看不到奧運比賽」，因為大部分賽事轉播權集中於特定付費平台，導致一般民眾無法觀看奧運賽事，不少政治人物都有批評聲浪指出，教育部提供轉播補助包含帕運共8000萬元，但公視與華視轉播賽事有限，賽事有一搭沒一搭，讓愛好體育、想從頭到尾幫「台灣之光」加油的觀眾們無法盡情參與，截至調查期間結束為止，與奧運比賽轉播有關的負面聲量累積將近3千則。