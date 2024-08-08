奧運田徑太離譜！他破奧運紀錄僅得13名　觀眾算秒速愣：閃電俠？

奧運體操／唐嘉鴻曝「失誤魔咒」主因：單槓規則改變、要求多樣性

▲本屆巴黎奧運決賽中8人有6人失誤，唐嘉鴻最終拿下銅牌。他今日和教練翁士航也透露單槓失誤率這麼高的原因，主要是規則改變了，要求提升難度。（圖／記者葉政勳攝）
▲本屆巴黎奧運決賽中8人有6人失誤，唐嘉鴻最終拿下銅牌。他今日和教練翁士航也透露單槓失誤率這麼高的原因，主要是規則改變了，要求提升難度。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃建霖/桃園報導

台灣體操選手唐嘉鴻在2024巴黎奧運體操單槓奪銅，他這一次的比賽經歷可說是峰迴路轉，在發生失誤的情況下，本以為離奪牌漸行漸遠了，但沒想到決賽中8人共有6人出現失誤，他沒因失敗喪志、堅持做完整組動作，最終回報給他一面獎牌。談到為何本屆比賽失誤率如此之高實，唐嘉鴻和教練翁士航透露，其實在東京奧運上就有同樣的情況，主要是新規則改變了，要求更多多樣性、難度必須提升，成功率自然就下降。

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卡西納落槓　唐嘉鴻的堅持讓他奪銅

唐嘉鴻本屆奧運單槓決賽在執行卡西納（Cassina）動作時，不小心發生落槓失誤，雖然他很快發生修正、穩定心態，之後完整做完動作，拿到難度分6.500、執行分7.466，總分13.966的成績，但獎牌成色停在銅牌，稍微可惜。

翁士航今天在返台接機活動上表示：「很可惜沒能鎖定金牌。」翁士航透露，其實近年在單槓規則改變後，比賽上選手的失誤率增加了不少，「2020年東京奧運時就有5個選手失敗了、這次有6個，新規則改變後，對單槓的挑戰度更高了。大家在提升難度的過程當中，成功率也跟著下降。」

為何單槓失誤率增加？唐嘉鴻：規則改變

翁士航說，這次唐嘉鴻做難度6.5的整套動作，平時成功率將近9成，結果在卡西納這個動作掉下來，大家都沒想到。「他自己也意外怎麼會掉這個動作，他後來上去把例行性走完，後面動作幾乎算是完美，獲得歐洲裁判一致青睞。他的呼聲還是很高，2028是可以期待的。」

唐嘉鴻本人則直言，其實失誤率增加的主因還是在於規則更新了，「新規則要求動作多樣化，你如果動作單一，難度分就上不去，這迫使大家得去做更複雜的動作組合。」

不過雖然之後驚喜奪銅，但唐嘉鴻透露其實決賽的大家都熟識，體操選受站上奧運也都想爭取好成績，自己當然是不希望這些人失誤，也為沒能拿牌的選手感到惋惜，希望他們不要放棄，下次再來。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤。（圖／美聯社／達志影像）

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