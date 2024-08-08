奧運體操／唐嘉鴻曝「失誤魔咒」主因：單槓規則改變、要求多樣性

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唐嘉鴻本屆奧運單槓決賽在執行卡西納（Cassina）動作時，不小心發生落槓失誤，雖然他很快發生修正、穩定心態，之後完整做完動作，拿到難度分6.500、執行分7.466，總分13.966的成績，但獎牌成色停在銅牌，稍微可惜。
翁士航今天在返台接機活動上表示：「很可惜沒能鎖定金牌。」翁士航透露，其實近年在單槓規則改變後，比賽上選手的失誤率增加了不少，「2020年東京奧運時就有5個選手失敗了、這次有6個，新規則改變後，對單槓的挑戰度更高了。大家在提升難度的過程當中，成功率也跟著下降。」
為何單槓失誤率增加？唐嘉鴻：規則改變
翁士航說，這次唐嘉鴻做難度6.5的整套動作，平時成功率將近9成，結果在卡西納這個動作掉下來，大家都沒想到。「他自己也意外怎麼會掉這個動作，他後來上去把例行性走完，後面動作幾乎算是完美，獲得歐洲裁判一致青睞。他的呼聲還是很高，2028是可以期待的。」
唐嘉鴻本人則直言，其實失誤率增加的主因還是在於規則更新了，「新規則要求動作多樣化，你如果動作單一，難度分就上不去，這迫使大家得去做更複雜的動作組合。」
不過雖然之後驚喜奪銅，但唐嘉鴻透露其實決賽的大家都熟識，體操選受站上奧運也都想爭取好成績，自己當然是不希望這些人失誤，也為沒能拿牌的選手感到惋惜，希望他們不要放棄，下次再來。
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