漫威《黑豹》女星康妮丘梅病逝！享壽72歲 家屬悲痛證實
曾演出漫威電影《黑豹》的南非女演員康妮丘梅（Connie Chiume）在美國時間6日病逝，享壽72歲。事後她的家人也發表聲明，證實康妮丘梅病逝於密西根州約翰尼斯堡的花園城市醫院，但沒有透露太多細節，希望外界可以給予一點隱私。目前《黑豹》系列已有3名演員離世，留給影迷無盡的悲傷與遺憾。
記者朱祖儀／綜合報導
綜合外媒報導，康妮丘梅的兒子指出，媽媽是因為開刀因此住院治療，本來恢復狀況都不錯，不料後來病情惡化還是去世了。不過聲明中沒有透露康妮丘梅的確切死因，家屬僅說目前他們仍處艱難時刻，希望外界可以讓他們保有一些隱私，之後再公布更多細節。
曾出演《黑豹》等知名電影 被稱為「希望的燈塔」
康妮丘梅生前最知名的作品就是曾出演《黑豹》中的採礦部落長老查瓦瓦利，她在《黑豹2：瓦干達萬歲》中也有演出。此外，她曾演出碧昂絲音樂電影《Black Is King》，2000年還曾憑藉《Soul City 》獲得NTVA Avanti Award的劇情類最佳女主角獎。她在南非也曾演過多部電視節目，是非常有名的南非演員，甚至在當地的新聞中被形容為「希望的燈塔」。
目前《黑豹》系列電影中已經有3名演員離世，包括飾演男主角「黑豹」的好萊塢男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman），於2020年因罹患大腸癌病故；接著3年前女星桃樂絲史提爾（Dorothy Steel）也在拍攝《黑豹2》期間病逝，享耆壽95歲；如今再傳出康妮丘梅病逝消息，讓許多影迷震驚又不捨。