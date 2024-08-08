父親節義美全台門市「自製商品全面88折」！巧克力、濃湯買一送一
8月8日父親節快樂！義美食品年蟬聯《凱度消費者指數》台灣家庭觸及數第一名，全台門市今（8）日起「自製商品全面88折」長達10天，而且會員再享95折，有夠划算，其中巧克力、濃湯還有「買一送一」；Mister Donut也有甜甜圈優惠及父親節買一送一，好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
義美食品連續十年蟬聯《凱度消費者指數》台灣家庭觸及數第一名，剛好在父親節展開感恩回饋活動，8月8日至8月17日連續10天，義美食品全台門市「自製商品全面88折」，以門市現售為主、商品以原價計算，但「會員還能再享95折」，還有滿額贈禮有夠佛心！單筆消費折後「滿285元」贈仙草甘茶400ml/無加糖仙草甘茶400ml乙盒(二選一)，「滿585元」贈I-Mei Premium夾心酥3包入(黑芝麻/肉桂/藍綠雙藻)乙盒(三選一)，「滿1111元」贈100％純葵花油1.5L乙罐（上述單筆不累贈）。
迎接父親節，還沒準備的民眾可掌握8月8日一日快閃，義美IRIS 72%巧克力磚形盒「買一送一」才55元，慶祝父親節推薦冰淇淋蛋糕「會員享95折」優惠，另即日起至8月15日，還有奧格蘑菇濃湯、甜玉米濃湯放送「任選買一送一」優惠100元。上述皆限現售，數量有限，售完為止；會員不再享95折。
而甜甜圈Mister Donut也推出父親節買一送一優惠，今8月8日最後一天任選6款甜甜圈188元、10款甜甜圈則是288元優惠價；即日起至8月11日，凡購買「可爾必思」聯名現做飲品，共計愛文芒果、荔枝、百香果3款口味可享「買一送一」！限選39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。