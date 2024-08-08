台灣被渣男予取予求？郭正亮：美日不是愛台、是只愛你的台積電

任內首度主持國軍將官晉升　賴清德再申四堅持：再提兩岸互不隸屬

▲國防部113年上半年度陸海空軍晉任將官勗勉典禮，由總統賴清德親臨勗勉。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.08）
▲國防部113年上半年度陸海空軍晉任將官勗勉典禮，由總統賴清德親臨勗勉。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.08）

記者呂炯昌／台北報導

國防部今（8）日舉行113年上半年度陸海空軍晉任將官勗勉典禮，由總統賴清德親臨勗勉，這也是賴清德520就任總統之後首度出席晉任將官勗勉典禮，由於今日適逢父親節，賴清德也祝晉任將官父親節快樂，感謝為國家的付出。賴清德也再度指出，中華民國與中華人民共和共和國互不隸屬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹陪同下，賴清德出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。賴清德在致詞時說，今天適逢父親節，與家人分享榮耀格外具有意義，並向在場的父親祝賀父親節快樂，無論是國軍弟兄或家屬說聲的大家辛苦了，父親節快樂，也感謝所有長輩、眷屬和家人對新晉升將官的支持，都是國軍最強有力後盾。

賴清德強調，近年來中國對台灣文攻武嚇不斷，經常無預警在台海周邊進行大型演習，對區域局勢帶來不穩定影響，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢、維持現狀，致力維持區域和平穩定，永遠堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途必須應由2350萬人決定。

賴清德說，政府推動國防改革，恢復一年期義務役，也透過國防自主和軍購並行充足武器裝備，這些成果在上個月的漢光演習都進行驗證，目的是要打造一支鋼鐵勁旅，能夠以實力確保國家生存發展、維護人民的生命財產安全。

賴清德指出，在人工智慧時代，無人化、智慧型去中心指管、多軍、兵種擊殺鏈等都是要加強克服的挑戰，這一點在俄烏戰爭和以哈衝突中都可看見。國軍必須與時俱進，才能打造堅實戰力。他身為三軍統帥責無旁貸，520就職以來視導三軍不同單位，希望了解第一線需求，給國軍最大支持，讓國軍持續進步，他期許國防部和各位將官能夠因應時代變化，提供堅實的訓練，不斷精進戰力，投入推動國防政策，才不負國人期待之池。

最後，賴清德逐一向新任將官握手致意，並且逐一停留數十秒交談問候、鼓勵官員為國服務；他同時也向在場觀禮的家屬、長輩握手致意後才離開。

▲總統任內首度將官晉任典禮，賴清德向在場觀禮的家屬、長輩握手致意後。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.08）
▲總統任內首度將官晉任典禮，賴清德向在場觀禮的家屬、長輩握手致意後。（圖／記者呂炯昌攝，2024.08.08）

賴清德總統任內首度將官晉任　海軍出首位阿美族少將

賴清德總統任內首度將官晉任　7人升中將、24人升少將

共軍發動戰備警巡　18架次共機逾越海峽中線擾台

31架次共機「四面」擾台！最近距鵝鑾鼻33浬　國軍嚴密監控　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生