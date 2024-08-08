土耳其女輸不起比X！吳鳳發文支持林郁婷還是被出征「出來譴責」

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來自土耳其的吳鳳也熬夜看林郁婷比賽，他賽後發文：「恭喜林郁婷挺進冠軍賽！雖然明天有很多工作，但是這場比賽真的值得看！林郁婷很棒！挺住壓力，做自己，贏得勝利！等妳把金牌拿回來！」
土耳其選手輸不起比X 網友要吳鳳譴責自家人
然而，有許多情緒激動的網友湧入吳鳳的臉書、IG留言：「請吳鳳對土耳其的選手好好說話吧，郁婷她一路以來很不容易了，土耳其選手輸了還這麼沒品，一點運動家的精神都沒有，好歹她也看在土耳其地震時，台灣伸出援手幫助他們」、「麻煩吳鳳這麼愛台灣的台灣人也請譴責土耳其選手的行為，跟土耳其表達一下輸了就在場上比X有多沒品，有種就賽前比X拒絕比賽，不要輸了才這些小動作」、「請問吳鳳，您們土耳其的選手也都那麼沒水準嗎？比什麼X？為了跟風還是為了輸不起？」
也有網友認為吳鳳已經表態支持林郁婷，且Esra Yildiz的行為也跟他無關，無須為難吳鳳，「吳鳳自己都祝福林郁婷了！為什麼要讓吳鳳難做人！理性一點吧」、「這個關吳鳳哥什麼事？不要牽拖」、「相信吳鳳看到那一幕應該也很難過，我真不敢相信那位是土耳其選手」、「土耳其對手輸不起，其實不用大家講吳鳳也知道，他也是滿無奈的，畢竟都是土耳其人，但吳鳳會發這篇文，就已經表明立場了！」
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