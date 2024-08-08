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土耳其女輸不起比X！吳鳳發文支持林郁婷還是被出征「出來譴責」

▲林郁婷（左圖）在奧運女子拳擊4強賽中，擊敗土耳其選手Esra Yıldız，但對手比出「X」手勢抗議，網友要吳鳳（右圖）給個說法。（圖／中華奧會提供、吳鳳臉書）
▲林郁婷（左圖）在奧運女子拳擊4強賽中，擊敗土耳其選手Esra Yıldız，但對手比出「X」手勢抗議，網友要吳鳳（右圖）給個說法。（圖／中華奧會提供、吳鳳臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷今（8）日凌晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，不畏性別風波、感冒的病體，以5：0壓倒性大敗土耳其好手Esra Yildiz，11日將爭奪金牌。不過Esra Yildiz賽後比出手勢「X」，疑似表達對林郁婷性別爭議的不滿，對此，不少網友到土耳其裔藝人吳鳳的粉專留言：「麻煩這麼愛台灣的台灣人也請譴責土耳其選手的行為！」

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林郁婷在4強賽上以身高優勢、擅長的防守技巧，連3回合皆獲得5位裁判給予滿分10分，拿下勝利，怎料，Esra Yildiz準備離開擂台時，突然高舉雙手，用兩根食指比出「X」的手勢，疑似不滿林郁婷被爆出的XY染色體性別爭議。

來自土耳其的吳鳳也熬夜看林郁婷比賽，他賽後發文：「恭喜林郁婷挺進冠軍賽！雖然明天有很多工作，但是這場比賽真的值得看！林郁婷很棒！挺住壓力，做自己，贏得勝利！等妳把金牌拿回來！」

▲林郁婷拿下金牌戰門票，吳鳳發文恭賀。（圖／吳鳳臉書）
▲林郁婷拿下金牌戰門票，吳鳳發文恭賀。（圖／吳鳳臉書）
土耳其選手輸不起比X　網友要吳鳳譴責自家人

然而，有許多情緒激動的網友湧入吳鳳的臉書、IG留言：「請吳鳳對土耳其的選手好好說話吧，郁婷她一路以來很不容易了，土耳其選手輸了還這麼沒品，一點運動家的精神都沒有，好歹她也看在土耳其地震時，台灣伸出援手幫助他們」、「麻煩吳鳳這麼愛台灣的台灣人也請譴責土耳其選手的行為，跟土耳其表達一下輸了就在場上比X有多沒品，有種就賽前比X拒絕比賽，不要輸了才這些小動作」、「請問吳鳳，您們土耳其的選手也都那麼沒水準嗎？比什麼X？為了跟風還是為了輸不起？」

也有網友認為吳鳳已經表態支持林郁婷，且Esra Yildiz的行為也跟他無關，無須為難吳鳳，「吳鳳自己都祝福林郁婷了！為什麼要讓吳鳳難做人！理性一點吧」、「這個關吳鳳哥什麼事？不要牽拖」、「相信吳鳳看到那一幕應該也很難過，我真不敢相信那位是土耳其選手」、「土耳其對手輸不起，其實不用大家講吳鳳也知道，他也是滿無奈的，畢竟都是土耳其人，但吳鳳會發這篇文，就已經表明立場了！」

▲林郁婷4強賽獲勝後，Esra Yildiz比出手勢「X」。（圖／J.K. Rowling X）
▲林郁婷4強賽獲勝後，Esra Yildiz比出手勢「X」。（圖／J.K. Rowling X）

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