不只加碼獎金！北市還要蓋國際級羽球館 蔣萬安曝選址在這裡
台灣羽球好手李洋、王齊麟代表中華隊，在本屆巴黎奧運羽球男雙比賽蟬聯金牌。台北市長蔣萬安日前宣布，加碼頒發300萬元的連霸專項獎金給王齊麟外，更表示要在北市打造國際級的羽球場館。蔣萬安今（8）日表示，羽球館的地址預計在北市科洲美國小的舊址，興建過程也會請李洋、王齊麟做指導、提供意見。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席「2024天下城市高峰論壇」，並接受聯訪。媒體詢問北市羽球館建造規劃，蔣萬安表示，其實市府在去年就在做整個規劃與籌辦，目前盤點在舊洲美國小校址很適合，預計地下2層、地上3層，大約8400平方公尺面積，希望能夠符合國際級標準，也就是包含4到5面競賽場地，2面暖身場地，另外可以容納6500席觀眾席，同時包括場地鋪設、燈光、空調、風速管控都要符合國際標準。
蔣萬安說，如果未來有這樣世界級的場館，結合小巨蛋、和平籃球館，可以因應國內外各項等級的賽事。
媒體追問興建過程會找李洋、王齊麟提供意見嗎？蔣萬安說，「一定會」，其實他們還在巴黎時就通過電話，也主動邀請他們，透過世界最頂尖的選手，參與世界各地賽事的經驗，以及他們的專業，給與未來興建羽球場館各項指導，相信興建過程需要他們的協助與意見。