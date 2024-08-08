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不用飛香港！台北美福每週日都能「嘆早茶」　台南晶英重現大牌檔

▲台北美福大飯店即日起至9月15日止，每週日早上9點至11點於潮粵坊餐廳推出「嘆早茶」，菜色包含坊間較少見的潮州蒸粉粿，還有燒賣、蝦餃、叉燒包等。（圖／台北美福飯店提供）
▲台北美福大飯店即日起至9月15日止，每週日早上9點至11點於潮粵坊餐廳推出「嘆早茶」，菜色包含坊間較少見的潮州蒸粉粿，還有燒賣、蝦餃、叉燒包等。（圖／台北美福飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北美福大飯店即日起至9月15日止，每週日早上9點至11點於潮粵坊餐廳推出「嘆早茶」，不用飛香港即可體驗傳統飲茶文化。多款現做港式點心，如蝦餃、燒賣、叉燒包及蛋塔，以及斑蘭白糖糕與奶油焗海味白菜等多道早茶限定的點心，每份160元起，用一盅二件精緻港點，水滾茶靚的清香茗氣，享受廣東正宗早茶風味。

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在廣東一帶有著三茶兩飯的說法，三茶指的是早、午、晚三段在茶樓裡的時光，而早茶更被稱作嘆早茶，「嘆」字在廣東話為享受之意，由此可見其對早茶的重視。

▲台北美福大飯店的潮粵坊餐廳推出「嘆早茶」，重現香港人飲茶文化。（圖／台北美福飯店提供）
▲台北美福大飯店的潮粵坊餐廳推出「嘆早茶」，重現香港人飲茶文化。（圖／台北美福飯店提供）
台北美福大飯店的潮粵坊餐廳由出生香港的行政主廚王志孚，推出多樣招牌港點，首推蟹黃蒸燒賣，使用豬絞肉製成的內餡表面舖上滿滿的蟹黃，一口咬下，鮮香彈牙。招牌原籠蝦餃皇是以薄透的澄皮包入鮮蝦，飽滿的半月形蝦餃晶瑩剔透，入口鮮味滿溢。潮州蒸粉粿是將去骨雞腿肉、豬里肌肉與杏鮑菇與綠竹筍炒香後，加上豆薯、芹菜與韭菜，一同包裹進富含彈性的水晶皮內，皮薄料實。

還有包有蜜汁蠔油醬叉燒的蠔皇蜜汁叉燒包、鬆化酥香外皮的燕窩蛋塔、使用夏日香料之王的斑蘭白糖糕、鬆軟甜香的馬拉糕等。另還有生滾魚片粥、生滾牛肉粥、松阪肉片皮蛋粥等主食。嘆早茶活動至9月15日每週日推出，建議先訂位。

▲嘆早茶活動還吃得到松阪肉片皮蛋粥、生滾魚片粥、生滾牛肉粥等主食。（圖／台北美福飯店提供）
▲嘆早茶活動還吃得到松阪肉片皮蛋粥、生滾魚片粥、生滾牛肉粥等主食。（圖／台北美福飯店提供）
台南晶英酒店則是將二樓宴會廳變身成「晶派大牌檔」，重現香港七十年代街坊風華，路邊攤擺桌加上經典港樂金曲撥放，營造濃厚港式風情，推出多款主廚精選粵式料理，燒臘、海鮮、煲湯、甜點等，每道158元起。

打開香港街邊文化的窗口，回溯到1950年代，以露天攤位與棚架搭建出的用餐環境，呈現多樣化地道菜式、市井熱鬧的人情味加上快速出餐等特色，讓「大牌檔」成為當時獨有的飲食風情。

▲台南晶英二樓宴會廳專身為「晶派大牌檔」，推出港式料理每道158元起。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英二樓宴會廳專身為「晶派大牌檔」，推出港式料理每道158元起。（圖／台南晶英提供）
台南晶英宴會廳今年暑假推出「晶派大牌檔」，鋪張復古桌椅與佈景打造懷舊氛圍，由中餐廳主廚團隊精選港味十足的菜餚，包括用香脆蒜酥、辣椒等大火爆炒的避風塘大蝦及螃蟹，鹹香多汁紅麴風味烤叉燒、廣東明爐烤大鴨、瑞士汁豉油王雞等燒臘三寶，手工港點則有魚子醬鮮蝦燒賣、懷舊干貝蘿蔔糕、松露野菇炸春捲，另外還有熱炒河粉與意麵，樣樣俱全，中午與晚上餐期天天都開張。

▲台南晶英宴會廳今年暑假推出「晶派大牌檔」，鋪張復古桌椅與佈景打造懷舊氛圍，重現七十年代獨有風情。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英宴會廳今年暑假推出「晶派大牌檔」，鋪張復古桌椅與佈景打造懷舊氛圍，重現七十年代獨有風情。（圖／台南晶英提供）

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