劉品言生日會進行一半闖入男神連晨翔 她認不出驚呼「肚子呢？」
藝人劉品言在今（8）日歡度36歲生日，每年都和粉絲有一約，去年上山抓雞並進行露營，她笑喊：「我為什麼要這樣整我自己？」 今年改選擇溫馨的花藝活動。活動進行到一半，一起合作《舊金山美容院》連晨翔驚喜登場，劉品言第一時間還沒認出，原來是他已經瘦下許多，讓她驚呼：「你的肚子呢？」
記者林奕如／台北報導
劉品言每年都有粉絲生日會，承諾一起完成一件事，之前有進行過縫頭紗、健身運動等，讓許多粉絲感受到體力上的考驗，劉品言今年直接改文藝風，要大家來學花藝，她表示，這樣的活動不僅可以放鬆身心，還能激發大家的創造力和美感。
活動進行到一半，連晨翔驚喜現身，他特地在工作空檔過來，當時場內正在拍攝團體照，工作人員請他先在旁等候時，看見蛋糕的連晨翔，不禁對蛋糕認真許願，一旁真正的壽星劉品言見狀大喊：「哎！那是我的蛋糕。」連晨翔還說：「其實在外面看見蛋糕時，就已經先許願了，所以妳只剩下一個願望。」讓劉品言哭笑不得。
兩人在戲劇拍攝中建立了深厚的友誼，他祝福劉品言生日快樂，事業蒸蒸日上，並感謝粉絲們對他們兩人的支持。戲劇殺青不過2週時間，劉品言再見連晨翔第一時間沒認出，原來是他已經瘦下許多，讓她驚呼改變之大。她歡度36歲生日，許願希望大家都能夠「自由」，無論是財富自由，想買什麼都能買；或是行動自由，健康的身體能夠想去哪就去哪，而她在圈內好人緣，生日聚會排不完，但再忙生日當天會跟媽媽一起吃飯，她也預告年底將有新作品跟大家見面。