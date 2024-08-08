奧運史上游最慢！來自赤道幾內亞的他比賽中險溺水　卻成奧運傳奇

林郁婷挺進金牌戰！性別爭議黑霧難消散　外媒：2023年前都沒問題

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷今（8）日清晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，最終連3戰皆以5比0成績，成功挺進金牌戰。不過林郁婷在本屆奧運捲入性別爭議問題，不少外媒也十分關心，在比賽結束後，第一時間進行報導，其中法國媒體更稱，林郁婷過去不僅參加過東京奧運，還參加過多場女子比賽，卻遭到國際拳總排除在2023年世界錦標賽之外，而這場性別爭議已成為全球性的問題。

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林郁婷8日清晨出戰巴黎奧運57公斤級女子拳擊4強賽事，整場比賽發揮相當出色，完全輾壓對手，3個回合都以5：0奪下勝利，成功晉級金牌戰，寫下台灣奧運拳擊史上最佳成績。不過本場比賽落敗、最終收獲銅牌的卡拉赫曼（Esra Yıldız Kahraman），在向中華隊教練致意之後，突然高舉雙手比出「X」的手勢，藉此暗諷林郁婷的性別，她在賽後被問到為何做出這樣的舉動，她則是表示，「無可奉告。」

法國媒體《費加洛報》在比賽結束後進行報導，指出林郁婷是兩名「不情願」成為性別爭議中心的拳擊手之一，獲得了奧運女子拳擊57公斤決賽資格，在另一名捲入性別爭議的阿爾及利亞拳擊手哈利夫（Imane Khelif）在4強賽獲勝中的隔天，林郁婷戰勝了卡拉赫曼。

報導指出，林郁婷與哈利夫三年前都參加過東京奧運，過去也曾參加過多次女子比賽，都未引起爭議。但國際拳總（IBA）卻以未能通過性別測試為由，將她們排除在2023年世界錦標賽之外。然而對於國際奧委會（IOC）來說，她們的資格是毫無疑問，可以參加本屆奧運女子比賽。在國際奧委會和國際拳總之間關係惡劣的背景下，這場爭議已成為全球性的問題。

《衛報》也針對林郁婷的賽事報導，稱儘管林郁婷遭IBA禁止參加世錦賽並捲入性別爭議，仍專注於自己的目標。報導中還介紹了林郁婷會踏上拳擊之路，是為了保護媽媽和免受家庭暴力的侵害。

報導也介紹了IBA主席是俄羅斯商人克列姆列夫（Umar Kremlev），並由俄羅斯國有石油公司俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）資助，但因腐敗和財務透明度等問題，被剝奪拳擊管理機構的地位，並被逐出奧運。

《美聯社》報導則稱，儘管去年遭IBA取消世錦賽資格，對林郁婷與哈利夫造成了巨大的干擾，但他們在漫長的職業生涯中，取得了最好的比賽成績，以應對這「不受歡迎的聚光燈」。報導表示，林郁婷從來不是這項運動的常勝冠軍，但仍難阻止受到許多人將兩人視為奧運期間「不可阻擋的拳擊機器」。

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