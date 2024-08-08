林郁婷挺進金牌戰！性別爭議黑霧難消散　外媒：2023年前都沒問題

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法國媒體《費加洛報》在比賽結束後進行報導，指出林郁婷是兩名「不情願」成為性別爭議中心的拳擊手之一，獲得了奧運女子拳擊57公斤決賽資格，在另一名捲入性別爭議的阿爾及利亞拳擊手哈利夫（Imane Khelif）在4強賽獲勝中的隔天，林郁婷戰勝了卡拉赫曼。
報導指出，林郁婷與哈利夫三年前都參加過東京奧運，過去也曾參加過多次女子比賽，都未引起爭議。但國際拳總（IBA）卻以未能通過性別測試為由，將她們排除在2023年世界錦標賽之外。然而對於國際奧委會（IOC）來說，她們的資格是毫無疑問，可以參加本屆奧運女子比賽。在國際奧委會和國際拳總之間關係惡劣的背景下，這場爭議已成為全球性的問題。
《衛報》也針對林郁婷的賽事報導，稱儘管林郁婷遭IBA禁止參加世錦賽並捲入性別爭議，仍專注於自己的目標。報導中還介紹了林郁婷會踏上拳擊之路，是為了保護媽媽和免受家庭暴力的侵害。
報導也介紹了IBA主席是俄羅斯商人克列姆列夫（Umar Kremlev），並由俄羅斯國有石油公司俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）資助，但因腐敗和財務透明度等問題，被剝奪拳擊管理機構的地位，並被逐出奧運。
《美聯社》報導則稱，儘管去年遭IBA取消世錦賽資格，對林郁婷與哈利夫造成了巨大的干擾，但他們在漫長的職業生涯中，取得了最好的比賽成績，以應對這「不受歡迎的聚光燈」。報導表示，林郁婷從來不是這項運動的常勝冠軍，但仍難阻止受到許多人將兩人視為奧運期間「不可阻擋的拳擊機器」。
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