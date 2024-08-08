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巴黎奧運／中華隊遭酸「奪牌數少」！歷年戰績挖出　已史上第二高

▲2024巴黎奧運中華隊表現亮眼，目前已摘1金、4銅，保底6面獎牌，金牌由羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下，為史上第二佳成績。（圖／教育部體育署提供）
▲2024巴黎奧運中華隊表現亮眼，目前已摘1金、4銅，保底6面獎牌，金牌由羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下，為史上第二佳成績。（圖／教育部體育署提供）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運中華隊表現亮眼，目前已摘1金、4銅獎牌，再加上「台灣女拳王」林郁婷今（8）日晉級金牌賽，台灣保底就有6面獎牌，然而，卻有人質疑獎牌數量比上一屆東京奧運還要少上許多。事實上，回顧中華隊歷屆奧運戰績，奪牌平均數為2.4面，2021年東京奧運12面獎牌，今年目前確定奪下6面獎牌，已是史上第二佳成績。

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中華隊歷屆奧運戰績

中華隊在此次巴黎奧運前，共參加15次奧運，累積7面金牌、11面銀牌、18面銅牌，總計獲36面獎牌，在奧林匹克運動會獎牌榜中排名第64。以中華隊歷屆獎牌成績計算，平均每次奪2.4面獎牌，總數中位數為1面。

巴黎奧運中華隊戰績

中華隊目前在巴黎奧運共進帳1金、4銅獎牌，分別為「麟洋配」李洋、王齊麟奪羽球男雙金牌、吳詩儀奪拳擊女子60公斤級銅牌、陳念琴奪女子66公斤級銅牌、李孟遠奪射擊男子定向飛靶銅牌、唐嘉鴻奪男子單槓競技體操銅牌。

▲「麟洋配」李洋／王齊麟順利抵台，桃園機場一早就湧入海量粉絲熱情接機。（圖／記者朱永強攝）
▲中華隊目前在巴黎奧運共進帳1金、4銅獎牌，其中「麟洋配」李洋、王齊麟奪羽球男雙金牌。（圖／記者朱永強攝）
截至目前為止，台灣在各國獎牌榜中排名第39，但林郁婷今日成功晉級拳擊女子57公斤級金牌戰，11日將對上年僅20歲的波蘭小將Julia Szeremeta，確定會替中華隊再入帳一面獎牌，因此台灣保底就有6面獎牌，除了上屆東京奧運，本次巴黎奧運為中華隊史上第二佳成績。

東京奧運中華隊獎牌目前最豐收

在2020年東京奧運賽，中華隊一共奪下2金、4銀、6銅共12面獎牌，為我國史上最佳成績。其中，「舉重女神」郭婞淳繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績奪得第一名，這3項成績也都成功打破奧運紀錄，讓台灣人驕傲不已。

而羽球雙打「麟洋配」李洋、王齊麟在決賽擊敗「中國雙塔」組合李俊慧、劉雨辰，拿下羽球男雙金牌，不僅寫下台灣羽球在奧運的最佳紀錄，賽末點最後1球更是透過鷹眼系統重播，完美落在線上，成為中華隊奪牌最經典的1幕之一。

▲舉重女神郭婞淳本次要拚金牌二連霸備受考驗。（資料照／美聯社）
▲郭婞淳繳出抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績，在東京奧運上奪得第一名。（圖／美聯社／達志影像）

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