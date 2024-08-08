瑪莉亞颱風路徑往北衝！下週恐還有「熱帶擾動」　對台灣影響曝光

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瑪莉亞颱風雖然不會直接影響台灣，但和它相關聯的大範圍低壓帶仍持續延伸到台灣附近，今明兩天台灣的天氣仍不穩定，尤其是台中、彰化以南地區，因為大環境風向會慢慢偏向西南風，水氣較偏多，一整天可能斷斷續續都會有些短暫陣雨或雷雨發生的機會。
白天配合熱力作用，對流發展旺盛，各地山區以及局部平地都有可能出現午後雷雨，台中以南山區雨勢將會比較大，有局部大雷雨出現的可能性，即使到了夜間，因為海陸風環流的關係，嘉義以南沿海地區仍可能持續有對流系統活動，還是會有局部大雨出現的機會，外出時要記帶雨具。
週末期間兩天，低壓帶向東調整，對台灣影響減小，但各地山區仍會有午後熱對流雷雨發生，局部單點在熱對流發展時也還是有短時較大雨勢，溫度方面還是偏高，各地高溫預報仍可以來到攝氏33至35度或以上，防曬防中暑的準備還是不可缺少。
下週天氣仍然不太穩定，太平洋高壓呈現弱勢，日本以南到台灣附近仍是大範圍的低壓區，其中有可能還會有其他的熱帶擾動發展起來，不過對台灣天氣是否有影響還要再觀察，即使沒有熱帶擾動影響台灣，午後熱對流較為旺盛的天氣型態還是會持續一段時間，預估要等到8月下旬，太平洋高壓重新增強後，天氣才會相對比較穩定下來。