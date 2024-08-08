3年前蹭麟洋配！蔡英文曾承諾1建設 黃揚明轟跳票：完全沒進度
2024巴黎奧運即將進入尾聲，台灣羽球男子雙打「麟洋配」王齊麟、李洋史無前例連霸，而即將高掛球拍的李洋受訪時表示，接下來將在國立體育大學任教，也希望有機會參選羽球協會理事長。對此，資深媒體人黃揚明指出，上次「麟洋配」奪金時，前總統蔡英文跑去李洋母校基隆高中蹭，說希望能在基隆高中成立最適合青少年的羽球訓練中心，如今3年過去卻跳票，他直言「政治人物要蹭體育選手？你開出來的支票通通給我做到！」
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明7日在臉書發文，引述2021年9月的相關報導提到：「蔡英文聽完簡報後表示，鄭永成的用心與真心讓人動容，這些年來對台灣羽球無私的貢獻與付出，才能造就出這麼多優秀的羽球國手，她也指示教育部儘速評估提出方案，希望能在基中成立最適合青少年的羽球訓練中心，培育更多優秀的選手。」黃揚明直批，「禁不起檢驗的政治人物，三年前蹭麟洋配，卸任了完全沒進度！」
黃揚明也在節目《大新聞大爆卦》質疑，蔡英文當年說希望能在基中成立最適合青少年的羽球訓練中心，培育更多優秀選手，「三年了喔？你至少有一個評估報告吧？評估方案在哪裡？蔡英文自己講出來的話，跳票了？還是因為2022年蔡適應輸了，民進黨沒有執政了，所以基隆的建設就通通都丟掉了？」
而此次「麟洋配」奪金，台北市長蔣萬安說要蓋一個國際等級的羽球館，黃揚明說，「我們等著看，現在是他第一任期的第二年，如果他連任，看有沒有辦法在他卸任前，至少發包出去？這是支票。」黃揚明也直言，「政治人物要蹭體育選手？你開出來的支票通通給我做到！」