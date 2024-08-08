變頻冷氣帳單不怕爆了！內行「公認4吹法」涼翻：開整天電費仍低

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這個吹法真的是台電每一年夏天都要一再提醒的「重點吹法」，只要將電風扇擺放在冷氣的下方，就能讓整個空間空氣對流，體感上舒適非常多。而《NOWnews》也實測這個吹法，只要在家就是27度+電風扇的吹法，幾乎天天24小時沒有關，一個月整間房間電費191度耗電，一度5元來算的話等同於是花費955元，跟非夏季不開冷氣的電費相差不到500元，超級划算又舒適。
🟡省錢吹法二：睡覺舒眠模式
如果是比較晚才回到家，還是會擔心電費太貴的人，那這個模式可就非常適合你了，拿起你的冷氣遙控器，睡前時「舒眠模式」給他按下去，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜時，體感上就會比醒著的時候還冷，而冷氣舒眠功能，會在你入睡之後，逐漸上調1度至2度，達到舒眠又省電的效果！台電、能源署也大推這個「神級按鈕」，因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，長期下來也是可觀的數字哦！
🟡省錢吹法三：定時模式
如果說真的更想要讓電費低一點又能享有舒適冷氣，那麼你更適合「定時模式」，將冷氣設定在隔天要起床上班的1小時至2小時之前關機，到了白天氣溫升高時，人體溫度升高變成「熱到自然醒」，被小資族稱為是「天然的鬧鐘模式」，不少人也很愛用這招來省冷氣電費哦！
🟡省錢吹法四：風量調整按鈕
最後一個則是所謂的「風量調整」啦！很多人都會在外面超熱天氣進到室內後，立刻就把冷氣開機調到超級低溫，但其實這大錯特錯，其實只要把「風量加大」，即便正常開27度、28度加上電風扇，空間也會迅速的涼起來。過去日本人就有實測在同溫度房間內開18度以及28度的差別，結果發現28度且加大風量的降溫速度遠比直接開18度還要好，兩者相差10度電可就是差了60％用電量呢！
綜合上述四種冷氣的省電吹法，《NOWnews》記者最推薦的就是27度、28度+電風扇，因為不僅能舒適好睡，整天在冷氣房裡，電費也不會暴增到無法接受；如果預算還是有限的人，就可考慮舒眠模式、定時模式！也別忘了冷氣溫度與其要調超低溫，還不如加大風量更佳的省電哦！