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變頻冷氣帳單不怕爆了！內行「公認4吹法」涼翻：開整天電費仍低

▲炎炎夏日才剛度過一半，變頻冷氣仍然是家戶必備重要家電，但你是否害怕一直吹電費會暴增呢？（圖／記者黃韻文攝）
▲炎炎夏日才剛度過一半，變頻冷氣仍然是家戶必備重要家電，但你是否害怕一直吹電費會暴增呢？（圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日才剛度過一半，變頻冷氣仍然是家戶必備重要家電，不過雖然現在冷氣機型相當新，許多人也都選用一級變頻冷氣，但還是不敢吹太久，但其實只要把握幾個關鍵，妥善運用遙控器上的按鈕，調整適當的溫度，就算吹整天的冷氣，電費仍然不會暴增！《NOWnews》也特別整理過去被台電、冷氣廠商認證過的冷氣4大吹法，夏天想省電一文就能看懂！

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🟡省錢吹法一：27度、28度+電風扇

這個吹法真的是台電每一年夏天都要一再提醒的「重點吹法」，只要將電風扇擺放在冷氣的下方，就能讓整個空間空氣對流，體感上舒適非常多。而《NOWnews》也實測這個吹法，只要在家就是27度+電風扇的吹法，幾乎天天24小時沒有關，一個月整間房間電費191度耗電，一度5元來算的話等同於是花費955元，跟非夏季不開冷氣的電費相差不到500元，超級划算又舒適。

🟡省錢吹法二：睡覺舒眠模式

如果是比較晚才回到家，還是會擔心電費太貴的人，那這個模式可就非常適合你了，拿起你的冷氣遙控器，睡前時「舒眠模式」給他按下去，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜時，體感上就會比醒著的時候還冷，而冷氣舒眠功能，會在你入睡之後，逐漸上調1度至2度，達到舒眠又省電的效果！台電、能源署也大推這個「神級按鈕」，因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，長期下來也是可觀的數字哦！

▲能源局指出，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍。（圖／翻攝能源局臉書）
▲經濟部能源署、台電都不斷推薦27度、28度+電扇的吹法，另外則是冷氣遙控器「舒眠模式」也是相當省電哦！（圖／翻攝能源署臉書）
🟡省錢吹法三：定時模式

如果說真的更想要讓電費低一點又能享有舒適冷氣，那麼你更適合「定時模式」，將冷氣設定在隔天要起床上班的1小時至2小時之前關機，到了白天氣溫升高時，人體溫度升高變成「熱到自然醒」，被小資族稱為是「天然的鬧鐘模式」，不少人也很愛用這招來省冷氣電費哦！

🟡省錢吹法四：風量調整按鈕

最後一個則是所謂的「風量調整」啦！很多人都會在外面超熱天氣進到室內後，立刻就把冷氣開機調到超級低溫，但其實這大錯特錯，其實只要把「風量加大」，即便正常開27度、28度加上電風扇，空間也會迅速的涼起來。過去日本人就有實測在同溫度房間內開18度以及28度的差別，結果發現28度且加大風量的降溫速度遠比直接開18度還要好，兩者相差10度電可就是差了60％用電量呢！

▲冷氣、變頻空調、冷氣遙控器。（圖／記者黃韻文攝）
▲冷氣遙控器中有許多不同的功能，其中善用「定時」、「舒眠」以及「風量調整」是內行人公認冷氣最省的吹法。（圖／記者黃韻文攝）
綜合上述四種冷氣的省電吹法，《NOWnews》記者最推薦的就是27度、28度+電風扇，因為不僅能舒適好睡，整天在冷氣房裡，電費也不會暴增到無法接受；如果預算還是有限的人，就可考慮舒眠模式、定時模式！也別忘了冷氣溫度與其要調超低溫，還不如加大風量更佳的省電哦！

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