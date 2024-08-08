外資只挺一天！今日轉賣77億元　投信力抗賣壓、台股漲點創新高

5大金控前七月獲利千億、年增25%　金融類股指數挑戰翻紅

▲金控股再迎好消息，5家金控中信金、元大金、玉山金、永豐金、國票金昨（7）日率先公布自結7月與累計前7月的獲利數字亮眼。（圖／NOWnews資料照）
▲金控股再迎好消息，5家金控中信金、元大金、玉山金、永豐金、國票金昨（7）日率先公布自結7月與累計前7月的獲利數字亮眼。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

金控股再迎好消息，5家金控中信金、元大金、玉山金、永豐金、國票金昨（7）日率先公布自結7月與累計前7月的獲利數字，5家金控前7月合賺千億元、年增25%。優異表現讓金融股今（8）日有上攻火力，盤中類股指數跌勢迅速收斂，類股指數挑戰翻紅。

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首先表現最亮眼的是中信金控，7月稅後大賺新台幣108.4億元、年增42.4%，創歷史單月獲利新高；前7月累計稅後純益為新台幣480.48億元、年增31.91%，同創同期新高，並且穩居獲利第三大金控，8月可望挑戰獲利500億元；每股稅後盈餘（EPS）為2.41元。

元大金控7月單月稅後純益高達新台幣48.05億元，年增16.4%；累計前七月稅後純益已飆破新台幣200億元大關，達224.66億元、年增幅達17.6%，創下歷年同期新高紀錄；每股稅後純益（EPS）達1.77元。

玉山金控7月單月稅後純益為新台幣27.2億元、年增 57.77%；累計稅後純益達154.4億元，年增25.83%，續創歷年同期最高；每股稅後純益（EPS）為0.98元。

永豐金控7月單月稅後純益為新台幣24.05億元，年增1.3%；累計前7月稅後純益為146.09億元、年增17.4%，續創歷年同期新高；每股稅後純益（EPS）為1.18元。

國票金控7月稅後純益為新台幣2.3億元；累計前7月稅後純益為14.45億元、年增9.14%；每股稅後純益（EPS）為0.41元。

五家金控7月合賺210億元，較上月成長58%，較去年同月則成長也有三成以上。累計前7月合賺1020億元，已破千億元大關，年增率超過25%。

業績助攻也讓今日金融股有上攻的底氣，雖然仍在盤下震盪，但盤中類股指數迅速收斂，挑戰翻紅，振幅將近2%，其中國票金、富邦金上漲逾1%，台新金、中信金、彰銀、高雄銀、群益期、華票、元大金、統一證、玉山金、合庫金力守紅盤。

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