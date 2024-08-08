5大金控前七月獲利千億、年增25%　金融類股指數挑戰翻紅

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元大金控7月單月稅後純益高達新台幣48.05億元，年增16.4%；累計前七月稅後純益已飆破新台幣200億元大關，達224.66億元、年增幅達17.6%，創下歷年同期新高紀錄；每股稅後純益（EPS）達1.77元。
玉山金控7月單月稅後純益為新台幣27.2億元、年增 57.77%；累計稅後純益達154.4億元，年增25.83%，續創歷年同期最高；每股稅後純益（EPS）為0.98元。
永豐金控7月單月稅後純益為新台幣24.05億元，年增1.3%；累計前7月稅後純益為146.09億元、年增17.4%，續創歷年同期新高；每股稅後純益（EPS）為1.18元。
國票金控7月稅後純益為新台幣2.3億元；累計前7月稅後純益為14.45億元、年增9.14%；每股稅後純益（EPS）為0.41元。
五家金控7月合賺210億元，較上月成長58%，較去年同月則成長也有三成以上。累計前7月合賺1020億元，已破千億元大關，年增率超過25%。
業績助攻也讓今日金融股有上攻的底氣，雖然仍在盤下震盪，但盤中類股指數迅速收斂，挑戰翻紅，振幅將近2%，其中國票金、富邦金上漲逾1%，台新金、中信金、彰銀、高雄銀、群益期、華票、元大金、統一證、玉山金、合庫金力守紅盤。