奧運桌球／日本被逆轉！張本智和崩潰長跪：無法接受現實寧願去死

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「如果死亡能讓我解脫的話，我想死。我希望除了死之外還有別的方式，讓我不必在接受這樣的結果和現實。」張本智和輸掉比賽後萬念俱灰，他說：「我覺得如果現在讓我獨處的話，我會死掉，所以我想我們3個人今天必須睡在一起。明天早上我們3個人醒來後，應該就會好一點了。」
明天還有男團銅牌戰，但張本智和坦言自己沒辦法以現在這種狀態上場拼命，「我真的沒有力氣打了了。但我別無選擇，還是得打。」張本補充說，他和另外兩位隊友都已經盡力，無論輸贏他們都付出了全部。
日本2：0領先被翻盤 無緣金牌戰
這一場男團賽事，張本智和在第二點的單打王牌對決中，以13：11、9：11、11：5、12：10戰勝了本屆奧運桌球男單銀牌、瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregrad），幫助日本男團取得總比分2：0領先。
但沒想到之後戰局急轉直下，之前在雙打贏下第一點的篠塚大登和戶上隼輔皆以1：3輸掉單打點，決勝第5局，張本智和對上Anton Källberg，他前兩點皆以11：5拿下，但之後他左腿出現不適，影響競技狀態，後兩點以9：11落敗，第5局在9：8領先時喊出醫療暫停，但似乎沒有效果，最終被逆轉，日本男團2：3落敗。
賽後拒絕以傷病作為落敗藉口，稱自己當時還能完成比賽，對於被逆轉原因他說是「沒有堅定執行制定的戰術」。
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