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奧運桌球／日本被逆轉！張本智和崩潰長跪：無法接受現實寧願去死

▲日本主將張本智和在第5點於決勝局領先的情況下被逆轉，他賽後完全崩潰，痛哭到要隊友攙扶才能起來和對手握手，他在受訪時直言：「寧願死也不願接受這樣的結果。」（圖／美聯社／達志影像）
▲日本主將張本智和在第5點於決勝局領先的情況下被逆轉，他賽後完全崩潰，痛哭到要隊友攙扶才能起來和對手握手，他在受訪時直言：「寧願死也不願接受這樣的結果。」（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球男團4強戰，日本隊在總比分2：0領先時被瑞典大逆轉，最終2：3不敵對手，無緣金牌戰。日本主將張本智和在第5點於決勝局領先的情況下被逆轉，他賽後完全崩潰，痛哭到要隊友攙扶才能起來和對手握手，他在受訪時直言：「寧願死也不願接受這樣的結果。」

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張本智和完全崩潰　槁木死灰：寧死也不願承受這樣的感覺

「如果死亡能讓我解脫的話，我想死。我希望除了死之外還有別的方式，讓我不必在接受這樣的結果和現實。」張本智和輸掉比賽後萬念俱灰，他說：「我覺得如果現在讓我獨處的話，我會死掉，所以我想我們3個人今天必須睡在一起。明天早上我們3個人醒來後，應該就會好一點了。」

明天還有男團銅牌戰，但張本智和坦言自己沒辦法以現在這種狀態上場拼命，「我真的沒有力氣打了了。但我別無選擇，還是得打。」張本補充說，他和另外兩位隊友都已經盡力，無論輸贏他們都付出了全部。

日本2：0領先被翻盤　無緣金牌戰

這一場男團賽事，張本智和在第二點的單打王牌對決中，以13：11、9：11、11：5、12：10戰勝了本屆奧運桌球男單銀牌、瑞典「六邊形戰士」莫雷加德（Truls Moregrad），幫助日本男團取得總比分2：0領先。

但沒想到之後戰局急轉直下，之前在雙打贏下第一點的篠塚大登和戶上隼輔皆以1：3輸掉單打點，決勝第5局，張本智和對上Anton Källberg，他前兩點皆以11：5拿下，但之後他左腿出現不適，影響競技狀態，後兩點以9：11落敗，第5局在9：8領先時喊出醫療暫停，但似乎沒有效果，最終被逆轉，日本男團2：3落敗。

賽後拒絕以傷病作為落敗藉口，稱自己當時還能完成比賽，對於被逆轉原因他說是「沒有堅定執行制定的戰術」。

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