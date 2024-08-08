土耳其輸不起程度創新高！對手俱樂部賽後嗆林郁婷：不公平的比賽
台灣女拳王林郁婷今（8）日在巴黎奧運女子57公斤級四強戰中，擊敗來自土耳其的對手Esra Yıldız Kahraman，獎牌確定保銀爭金。不過賽後對手Esra不但對全場比出了X手勢，其所屬的拳擊俱樂部還在賽後連發兩篇文繼續嗆林郁婷，表示這場是不公平的比賽。
記者潘毅／綜合報導
土耳其選手Esra Yıldız Kahraman所屬的巴勒克西爾大都會體育會（balikesirbsb），在賽後先是發文慶祝選手奪銅，但同時又扯林郁婷「去年世界錦標賽未通過性別測試。」
隨後再度發一篇文狂嗆「在奧林匹克運動會等著名競賽中，受到不當的體育倫理對待我們深深的傷害。 比賽和運動對不符合在醫療狀況下的性別測試相等要求的對手來說，是極其不幸的情況。這場不公正的賽事，不適合舉辦奧運會等世界各地的盛名賽事，不過是剝削我們國家拳擊選手以斯拉的毅力和努力」，更表示Esra應該在57公斤級進入金牌戰，持續譴責賽事公平性。
土耳其賽後輸不起的恥度再創新高，也讓大批台灣網友終於忍不住怒火，跑到對手Esra的IG瘋狂留言出征，隨後Esra也立刻將帳號改為私人，更有許多人持續呼喚吳鳳，希望他能發揮在家鄉土耳其的影響力，為台灣選手林郁婷進行辯駁。