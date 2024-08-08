奧運舉重／中國侯志慧展現驚人實力！挺舉破奧運紀錄　驚險奪金牌

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侯志慧現年27歲，上屆的東京奧運她成功在女子49公斤級摘下金牌，本屆巴黎奧運同樣是奪金熱門。不過這場比賽對侯志慧來說，過程可說是非常驚險，抓舉部分侯智慧第一輪挑戰89公斤，試舉過程中出現移動被判失敗，第二把再度挑戰89公斤成功，但第三把試舉93公斤又再次遭遇失敗。抓舉結束後，侯志慧暫時落後羅馬尼亞選手Mihaela Cambei4公斤，排名第2，要搶下金牌就必須在挺舉部分贏Cambei5公斤。
隨後的挺舉部分中，侯志慧第一次嘗試110公斤輕鬆完成，不過羅馬尼亞Mihaela Cambei也舉起了112公斤重量。此外，印度選手Saikhom Mirabai舉起了111公斤，追平了侯志慧的總成績；泰國選手Surodchana Khambao更是舉起112公斤，總成績甚至一度超越侯志慧。
退無可退下舉起117公斤 侯志慧奪金還寫新紀錄
侯志慧第二把挺舉挑戰117公斤，又一次失敗，只剩最後一次試舉機會，這名衛冕冠軍已經被逼到了退無可退的絕境，此時她距離Mihaela Cambei已有6公斤差距，想要搶下金牌，第3次嘗試就必須舉起117公斤的重量。而在沒有成功就將連銅牌都沒有的情況下，侯志慧展現出驚人的實力，硬是將117公斤的重量舉了起來，不但逆勢奪下金牌，更寫下奧運新紀錄。
侯志慧在賽後也接受中媒訪問，談到自己為什麼能在壓力下重新振作，她表示，「自己無論如何都不能丟掉這塊金牌，其實當時心裡真的很緊張，內心一直不斷在翻滾，這個公斤級別一直是我們的強項。而在備戰過程中，小花（該級別名額的競爭者蔣惠花）也很辛苦，我覺得我一定不能把金牌給丟了，要不然我對不起大家。」
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