土耳其女將輸林郁婷竟比X！蔣萬安批：沒運動家精神

我國奧運拳擊選手林郁婷今（8）日凌晨出戰巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，不畏性別風波、感冒的病體，以5：0壓倒性大敗土耳其好手Esra Yildiz，11日將爭奪金牌。不過，Esra Yildiz賽後比出手勢「X」，疑似表達對林郁婷性別爭議的不滿。對此，台北市長蔣萬安今日痛批Esra Yildiz的行為缺乏運動機精神。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席「2024天下城市高峰論壇」，並接受聯訪。媒體詢問奧運民怨排行榜，那其中包含第一名是林郁婷的性別爭議，還有藍委翁曉玲說麟洋配是中國人的驕傲等等，怎麼看這份排名？蔣萬安說，今天早上一早起來看到林郁婷得勝，能夠進入到金牌戰，非常非常的興奮，在這一次參與奧運比賽，林郁婷他所遭受到的風波，其實對她來講非常的不公平，所以他昨天也有講，其實這一次的風波與性別爭議，其實國際奧會已經幫她很清楚地說明，沒有任何問題、她符合資格可以代表台灣出賽，所以今天她用實力來證明自己，絕對所有的民眾都挺她、全力地支持他。
蔣萬安也說，他也看到她的對手，一位土耳其的選手在賽後比出了一個叉叉，「我覺得是非常沒有運動家精神，所以我們非常希望郁婷能夠在金牌戰得到勝利」，當然無論如何她已經是我國奧運史上，中華隊能夠取得拳擊賽事最佳的成績，國人都非常非常的開心，也恭喜她。