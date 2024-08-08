科工館園道新案「賦御皇琚」發表會獲迴響

▲特助林宇謙以其專案負責人的角度探討「賦御皇琚」的規劃歷程。（圖／賦御建設提供）
記者
陳美嘉／高雄報導
2024-08-08 11:20:53
成立於2023年的全新建設品牌「賦御建設」，源自于一群資深建築職人對「富裕」生活的解讀及理想，認為每個家庭都值得擁有一座「豪宅」，一個能滋養健康，安全又舒適無礙的「富裕」之家。日前，賦御建設於九如一路的大唐生活美學館舉辦了一場別開生面的住宅發表會，特助林宇謙以「From Form to Home-開發者對都市的欲望與責任」為題，說明品牌第一個建案「賦御皇琚」誕生歷程，也邀請雄市空間藝術學會的三位設師分別就賦御皇琚的空間提出各種不同風格的設計，現場反應熱絡。
賦御建設總經理林正彥之前服務於百立建設約30年，他指出，賦御建設產品雖不以蓋豪宅為定位，但每一個作品都是以豪宅的思維來規劃。賦御建設對豪宅思維定義為，跳脫市場的轄制、超越客戶期待，讓每位居住者都有一種特別的尊榮感，以區隔出賦御建設的作品並非市場上競價、搶標的「商品」，而是一個有質感、有品味富裕的「家」。 ▲賦御建設雖不以蓋豪宅為定位，但每一個作品都是以豪宅的思維來規劃。（圖／賦御建設提供） 「賦御皇琚」基地位於鐵路地下化綠園道第一排，靠近輕軌C30科工館站，交通便捷、生活機能成熟；大面寬緊臨綠帶的基地，創造出戶戶前後採光通風、雙衛浴皆開窗、樓高3.6米等優質格局，與窗外綠園道及正道公園的景緻完美呼應，打造稀有2-3房極品好宅。以「琚」命名便是寓意本案宛如環腰綠帶上極稀有、也最珍貴的佩玉。 ▲「賦御皇琚」以「琚」命名寓意本案如環腰綠帶上極稀有也最珍貴的佩玉。（圖／賦御建設提供） 總經理林正彥指出，賦御建設的建築團隊聚集不動產界不同領域專業職人，從土地開發、建築規劃、銷售企劃、嚴謹施工到交屋保固，一條龍式的服務，將居住者需求與現代科技無縫結合，打造舒適且放心無虞、持續安居的富裕好宅。未來也將朝著都市更新、危老建築改建及ESG建築等方向持續邁進，用行動來回饋環境，履行社會責任，讓永續發展理念寫入每一個作品之中，成就每個人對家的渴望。 ▲賦御建設建築團隊聚集不動產界各領域專業職人，打造舒適且放心無虞、持續安居的富裕好宅。（圖／賦御建設提供）