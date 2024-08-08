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影／誰曝光台中餐敘？港媒疑親王金平人馬促盧秀燕表態

▲前立法院長王金平昨天與台中市長盧秀燕、藍營前現任立委們餐敘，被解讀係為明年改選國民黨主席熱身。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
▲前立法院長王金平昨天與台中市長盧秀燕、藍營前現任立委們餐敘，被解讀係為明年改選國民黨主席熱身。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）

記者顏幸如／台中報導

前立法院長王金平昨天在台中與藍營前、現任立委們餐敘，被解讀為明年改選黨主席熱身，也讓部分藍營人士對盧秀燕至今不表態是否參選，越發躁動。港媒中評社報導，盧秀燕幕僚至今對是否選黨主席仍未有定論，該餐敘的消息流出，有一說是親王金平人馬所為，以促使盧早日表態。昨天餐敘之後，盧秀燕今天沒有公開行程，應是為避免話題過度延燒。

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▲王金平下車受訪時，透露餐宴由國民黨籍前立委蔡鈴蘭（右）做東。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
▲王金平下車受訪時，透露餐宴由國民黨籍前立委蔡鈴蘭（右）做東。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
王金平7月5日在高雄路竹老家席開16桌宴請盧秀燕時，曾對她說「妳做什麼我都盡力配合」「若參選會找朋友支持妳」，但一個月過去，藍營內部對她參選黨主席儘管有諸多討論，盧秀燕除了出訪美國當空中飛人、佔盡媒體版面，並沒有進一步表態。反觀新北市長侯友宜，則是大動作宴請新北是藍綠白立委。

昨天中午王金平與盧秀燕再度於台中林酒店合體，港媒《中評社》報導，餐敘前一個多小時，消息才由台北媒體掌握發出，在此之前台中媒體毫無所悉，且依據盧秀燕低調的風格，由她幕僚放出消息的可能性較低，有一說是王金平人馬所為，意在促使盧秀燕早日表態。

▲王金平在宴會廳二度受訪，對媒體有問必答。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
▲王金平在宴會廳二度受訪，對媒體有問必答。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
昨天餐宴由國民黨籍前立委蔡鈴蘭作東，座上賓都是藍營前、現任立委，曾當過縣市長的有嘉市黃敏惠、彰縣卓伯源、竹縣邱鏡淳等人，立委們更是從北到南，包括江啓臣、蘇清泉、張嘉郡、馬文君、呂學樟、黃昭順、潘維剛等人，大有中南部藍營大老集結「秀肌肉」的意味。

《中評社》指出，餐宴時間表定中午開始，原不開放媒體採訪，王金平12點準時到場，見到媒體到來，下車後不僅大方受訪，甚至開放讓媒體進入樓上的宴會廳，二度受訪時把話講得更清楚明白；地主盧秀燕遲到30分鐘才和江啟臣雙雙抵達會場，並不回答參選黨主席與2028大選等敏感話題。席間不少人力拱、勸進盧秀燕，間接顯示王、盧各有盤算，氣氛微妙。

▲盧秀燕維持一貫態度，受訪時避談選舉。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
▲盧秀燕維持一貫態度，受訪時避談選舉。（圖／翻攝畫面，2024.08.08）
外界解讀這場聚會是在替「中霸天」盧秀燕鋪墊角逐黨主席選舉，甚至是2028大選布局的起手式，但現場多位立委向媒體解釋「這就是行之有年的餐會」，甚至清楚講出6月由前立委陳根德做東、下一場聚會已定在嘉義、由黃敏惠主導等等。特別的是，盧秀燕今（8）日沒有任何公開行程，赴桃機為第二梯次返國的市籍奧運國手接機，由副市長鄭照新代打；原本由她和3位副市長輪流出席的行政院會，也改由祕書長披掛上陣，似乎想藉不在媒體連續曝光，冷卻一下話題。

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