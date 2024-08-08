影／誰曝光台中餐敘？港媒疑親王金平人馬促盧秀燕表態

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昨天中午王金平與盧秀燕再度於台中林酒店合體，港媒《中評社》報導，餐敘前一個多小時，消息才由台北媒體掌握發出，在此之前台中媒體毫無所悉，且依據盧秀燕低調的風格，由她幕僚放出消息的可能性較低，有一說是王金平人馬所為，意在促使盧秀燕早日表態。
昨天餐宴由國民黨籍前立委蔡鈴蘭作東，座上賓都是藍營前、現任立委，曾當過縣市長的有嘉市黃敏惠、彰縣卓伯源、竹縣邱鏡淳等人，立委們更是從北到南，包括江啓臣、蘇清泉、張嘉郡、馬文君、呂學樟、黃昭順、潘維剛等人，大有中南部藍營大老集結「秀肌肉」的意味。
《中評社》指出，餐宴時間表定中午開始，原不開放媒體採訪，王金平12點準時到場，見到媒體到來，下車後不僅大方受訪，甚至開放讓媒體進入樓上的宴會廳，二度受訪時把話講得更清楚明白；地主盧秀燕遲到30分鐘才和江啟臣雙雙抵達會場，並不回答參選黨主席與2028大選等敏感話題。席間不少人力拱、勸進盧秀燕，間接顯示王、盧各有盤算，氣氛微妙。
外界解讀這場聚會是在替「中霸天」盧秀燕鋪墊角逐黨主席選舉，甚至是2028大選布局的起手式，但現場多位立委向媒體解釋「這就是行之有年的餐會」，甚至清楚講出6月由前立委陳根德做東、下一場聚會已定在嘉義、由黃敏惠主導等等。特別的是，盧秀燕今（8）日沒有任何公開行程，赴桃機為第二梯次返國的市籍奧運國手接機，由副市長鄭照新代打；原本由她和3位副市長輪流出席的行政院會，也改由祕書長披掛上陣，似乎想藉不在媒體連續曝光，冷卻一下話題。