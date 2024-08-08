台灣被渣男予取予求？郭正亮：美日不是愛台、是只愛你的台積電

父逝世她紅了眼眶！翁曉玲不畏霸凌：一中憲法下「我就是中國人」

▲國民黨立委翁曉玲今天受發訪時談到父親紅了眼眶。（圖／翻攝自中廣YT）
▲國民黨立委翁曉玲今天受發訪時談到父親紅了眼眶。（圖／翻攝自中廣YT）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委翁曉玲近日因為大讚「麟洋配」是中國人的驕傲，引發外界譁然。今（8）日父親節接受專訪時，談及去年逝世的父親紅了眼眶，面對近日被綠營霸凌，她也直言，自己是中華民國的國民，但從過去的整個教育、歷史脈絡，乃至於「一中憲法」，「就整個概念來講我是中國人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁曉玲今早上廣播節目「千秋萬事」接受資深媒體人王淺秋專訪。王淺秋談及，其實翁的父親在去年逝世，翁曉玲聊到父親不禁紅了眼眶，父親給自己教育一直都是做個正直，為了理想付出的人，自己又是軍人子弟，對於國家民族都有自己想法。

翁曉玲指出，大家聽到「中國」就很敏感，在台灣講到中國似乎成為禁忌，不能說自己是中國人，談到中國人的謬誤，她很遺憾，也很感慨。

翁曉玲更還原當時情況，有三立記者問他要不要「撤文」，但她堅持自己的信念，不認為是貼錯文。

「我不認為自己的發言有什麼錯誤，從血緣、歷史、文化，我們就是同文同種，我就是中國人！」，翁曉玲提到，只是她今天是生長在台灣，是中華民國的國民，但從過去的整個教育、歷史脈絡，乃至於「一中憲法」，我們就是中華民國，這個沒有什麼不對的地方。

翁曉玲也感嘆，台灣自詡言論自由，但曾幾何時，只要講了不同的話就會被反對的那一方攻擊，這實在是看不出來是什麼自由民主的國家。

翁曉玲說，「我也不贊成台獨啊！」但不會因為有人堅信自己是台獨主義者，她就要對方滾或是講很難聽的話，台灣就是應該有不同的政治理念和信仰，大家彼此尊重，但犯不著惡意攻擊。

翁曉玲說，雖然因為「中國人的驕傲」這句話讓她被民眾誤解，但另一個好處就是讓大家去思考，誰是中國人的脈絡問題，不管是從歷史脈絡、血緣民族觀念還是中華民國憲法，乃至於國際條例裡面都是血統主義，她的祖先就是來自於大陸，「就整個概念來講我是中國人」。

翁曉玲說，雖然她不認同大陸的政權，但並不代表她不是中國人，「中國人不等於中華人民共和國，也不該是中華人民共和國的專有名詞」，就像是「華人」的概念，在新加坡或其他地方，大家也可以看到「我是華人、中國人」，這個議題上大家可以再去思考。

被貼中國教授標籤！翁曉玲「學生心胸狹隘」：我們也寬容台獨言論

翁曉玲稱麟洋配中國人驕傲挨批　新黨贈花聲援大讚「勇氣可嘉」

臉書賀麟洋說台灣之光、微信稱中國驕傲　她問翁曉玲：哪個才是妳

「國民黨寶、民進黨幸運寶！」周玉蔻求翁曉玲：千萬別離開立院

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選