把戴資穎拍超美！李洋再曬「同框林郁婷微笑照」祝賀被讚自拍達人
林郁婷近來捲入性別爭議，無損她在比賽場上表現，今（8）日清晨以5：0擊敗土耳其選手Esra Yildiz，順利晉級到金牌戰。才剛拿下男雙羽球金牌的李洋，臉書曬出他和林郁婷的合照，送上祝福恭喜，由於他之前和「小戴」戴資穎的合照，把小戴放下頭髮模樣拍超美，這次也把林郁婷微笑表情完美捕捉，不少網友誇自拍達人。
記者林奕如／綜合報導
林郁婷出戰巴黎奧運57公斤級女子拳擊賽事，在賽前被《哈利波特》小說作家JK羅琳（J.K. Rowling）出聲砲轟，性別爭議又浮上檯面，2022年林郁婷在世界女子拳擊錦標賽摘金，隔年世錦賽銅牌，卻遭大會以未通過賽前性別檢測為由判決失格，她覺得像岳飛一樣，冠上莫須有的罪名，「我參與這個協會的比賽那麼多次，光世錦賽就七次，怎麼只有這次說我有問題。不能因為我的長相打扮不同於傳統女性的樣貌，就這樣對我。他們也沒有公布檢測過程，直接給出一張紙就說結果不符合，這就是違反流程的事。」
這次出賽林郁婷背負許多壓力，四強賽中以5：0擊敗土耳其選手Esra Yildiz，不過土耳其選手Esra Yildiz在向中華隊教練致意之後，突然高舉雙手比出「X」的手勢，藉此暗諷林郁婷的性別，被問到為何做出這樣的舉動，她則是表示，「無可奉告。」
土耳其選手Esra Yildiz所屬的巴勒克西爾大都會體育會（balikesirbsb）俱樂部，在賽後先是發文慶祝選手奪銅，但同時又扯林郁婷「去年世界錦標賽未通過性別測試」，抗議比賽不公平。不過此舉讓網友酸「輸不起程度創新高」，怒火跑到Esra Yildiz的IG留言洗版，她目前改成不公開。