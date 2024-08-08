高雄猴塞進冰櫃！搔首摸下體「標價1萬」 好市多未報案恐免責
高雄上月有屁孩躺入超商冰櫃遭店家報警處理，7日網路流出一段影音，一名男子整個人站進高雄好市多中華店的飲料冰櫃，還拿著手機標售「10000」，不斷搔首弄姿、摸下體蠕動，畫面引發網友熱議。高雄衛生局前往稽查要求下架飲品，好市多也發聲明呼籲切勿模仿不理性行為，不過卻未報案或提告，該名鬧事男子恐能全身而退，無需負責。
記者孫唯容/綜合報導
7日中午12時許，一名綠色T恤黑短褲、戴眼鏡的男子，站進好市多中華店的飲品冷藏櫃內，不斷抬腿、搔首弄姿、摸下體，還以手機的計算機為自己標價「10000」，冷藏櫃外的友人將全程錄下PO網，由於男子直接進入冷藏櫃內恐衍生食安問題，高雄市衛生局獲知後已派員前往好市多稽查。
衛生局表示，該飲品冷藏櫃內所有飲品已下架，現場已立即進行清潔消毒，針對民眾此不當行為，業者將保留法律追究權，恐涉及違反社會秩序維護法。
好市多則回應，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員進行排面的整理，期間並未發現商品異狀；同時，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，也藉此呼籲導正不理性的行為切勿模仿，至於是否對男子提告則未做回應。