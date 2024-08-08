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獨家／Stray Kids高雄演唱會門票50秒賣光　左右座位不賣原因曝光

▲由方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N組成的Stray Kids將於11月2日首度來台，登上高雄世運主場開唱，會員可優先於8日父親節當天購買門票。（圖／Stray Kids X）
▲由方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N組成的Stray Kids將於11月2日首度來台，登上高雄世運主場開唱，會員可優先於8日父親節當天購買門票。（圖／Stray Kids X）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團Stray Kids將於11月2日登上高雄世運主場舉辦《Stray Kids World Tour <dominATE KAOHSIUNG》演唱會，今（8）日父親節這天優先讓會員購買，主辦單位「Live Nation Taiwan 理想國」向《NOWnews今日新聞》透露，VIP票券於50秒內完售，其餘門票2分鐘售罄，戰況相當激烈。主辦也解釋這次左右看台不開放購買的原因，跟舞台搭建有關。

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▲Stray Kids將於11月2日登上高雄世運主場開唱。（圖／讀者提供）
▲Stray Kids將於11月2日登上高雄世運主場開唱，會員預售票8日開賣。（圖／讀者提供）
根據讀者表示，開賣時間一到準時進去售票網站，映入眼簾的全是「已售完」，可惜沒搶到票券。主辦單位則透露，VIP票券在50秒內迅速賣完，開放優先購買的門票在2分鐘內賣完，剩下的部分將於明（9）日上午11點在「拓元售票系統」正式開賣。

這次Stray Kids在世運主場館開唱，但左右側的看台區罕見沒開放購買，許多歌迷好奇原因，也擔心這樣總票數減少，很怕買不到票，主辦單位對此解釋，因為這次舞台搭建「很不一樣」，面積會影響到左右側觀眾，所以才未開放2區域的票券販售。

Stray Kids是「JYP娛樂」旗下男團、TWICE的師弟團，於2018年3月出道，原本成員有9人：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N、宇珍，在2019年宇珍則因為個人因素退團，Stray Kids目前為8人體制繼續活動，代表作《Hellevator》、《MANIAC》、《LALALALA》在YouTube都有超過1億瀏覽，紅遍國際。

《Stray Kids World Tour <dominATE KAOHSIUNG>》演出資訊
演出日期：2024年11月2日（六）19：00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價：
7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、3300元、2800元、1800元
售票日期（採2階段）：
2024年8日8日（日）11：00 – 23：59（Live Nation Taiwan 會員預售）
2024年8月9日（五）11：00（正式開賣）
售票系統：拓元售票

▲Stray Kids將於11月首度來台開唱，售票資訊公開。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）
▲Stray Kids將於11月2日首度在高雄開唱，但這次左右看台區票券不販售。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

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