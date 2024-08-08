奧運田徑／Quincy Hall最後40公尺神級逆轉！0.04秒差距搶下金牌

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昨日男子1500公尺決賽上，美國選手Cole Hocker在最後一圈硬是追過5名對手，上演不可思議的逆轉秀，成功一舉奪金。今天同樣來自美國的好手Quincy Hall，跑過最後一個彎道時還排名第4，他在最後直線加速時則先超越一名外側的選手，隨後再超越2名領先他5公尺的內側選手，最後以0.04秒的差距，成功擊敗英國好手Matthew Hudson-Smith，成為自2008年的LaShawn Merritt以來，第一位贏得奧運男子400公尺金牌的美國選手。
英國好手Smith惜奪銀 但仍展現應有風度
「他（Quincy Hall）是表現得更好的人，贏得毫不僥倖。」Matthew Hudson-Smith賽後受訪時說到。「他做了他必須做的事，我一直在說，如果你想贏下金牌，你就必須從我手中奪走它，現在他成功做到了。」
Quincy Hall賽後也表示，能夠成功走到這一步，多虧自己始終保持著強大的信念，「歷經許多大大小小的傷勢、許多痛苦，但是我有決心，這就是為什麼我能夠走到這一步的原因。現在我贏得金牌了，這一切都結束了，未來4年我可以說我是奧運冠軍。」
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