父親節Google Doodle慶祝！揭88節冷知識　僅兩個地方在過8月8日

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現代父親節起源於美國，最早為杜德夫人於1909年提出，她的父親威廉·史瑪特獨自撫養六個孩子，她希望能有一個節日來感謝父親的辛勞。於是她於1910年向當地的教會提議設立父親節，並選擇了父親的生日作為慶祝日，1972年美國正式將每年六月的第三個星期日定為父親節。
🟡只有台灣、蒙古在過「88 節」
全世界有超過70個國家是選在6月的第三個星期日慶祝父親節，但只有台灣和蒙古是選在8月8日慶祝父親節。
🟡父親節為什麼台灣是8月8日
台灣的父親節定在每年的8月8日也被稱為「88節」，起源於1945年，抗日戰爭結束後，上海的一些愛國人士發起了父親節的慶祝活動，以紀念在戰場上為國捐軀的父親們。選擇8月8日的原因主要是因為「八」的發音與「爸」相似，且在字形上將「八八」連在一起，形似「父」字，這樣的巧合使得這一天成為紀念父親的理想日子。
🟡父親節代表花束
7-ELEVEN近日開賣「石斛蘭」，超商解釋，「石斛蘭」代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」，此外也有網友回應，在歐美一直都有父親節送蘭花的習俗，且石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣。
🟡動物界有哪些好爸爸
動物界中也有很多非常盡責的好爸爸，像馬是唯一由雄性負責懷孕和育兒的動物。還有皇帝企鵝，為了讓懷孕期間消耗過多能量的企鵝媽媽能夠補充體力，企鵝媽媽產下蛋之後由企鵝爸爸扛起孵蛋的責任，放棄進食全心全意照顧自己的寶寶。