全家霜淇淋買1送1來了！父親節加碼「19元吃霜淇淋」：比半價便宜

父親節Google Doodle慶祝！揭88節冷知識　僅兩個地方在過8月8日

▲台灣8月8日是父親節，Google Doodle 也在首頁上換上童趣十足的塗鴉。（圖／翻攝官網）
▲台灣8月8日是父親節，Google Doodle 也在首頁上換上童趣十足的塗鴉。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

父親節雖然很了一些大型的慶祝活動，但爸爸的辛苦還是不能忘記。除了LINE上輸入「父親節」、「爸」、「愛爸比」三組關鍵字，就會出現熊大驚喜特效。此外，Google Doodle上在奧運系列塗鴉中間，在今（8）天在台灣插播父親節Doodle，童趣的塗鴉，讓人忍不住回想起和小時候和爸爸一起過節的快樂。《NOWnews》在父親節當天整理相關88節相關冷知識，讓你回家和爸爸吃飯時也能多幾個話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲LINE父親節特效。（圖／手機截圖）
▲LINE日前應景的推出父親節特效，輸入關鍵字就能立即提高聊天室內的節慶氣氛。（圖／手機截圖）
🟡父親節怎麼來的？

現代父親節起源於美國，最早為杜德夫人於1909年提出，她的父親威廉·史瑪特獨自撫養六個孩子，她希望能有一個節日來感謝父親的辛勞。於是她於1910年向當地的教會提議設立父親節，並選擇了父親的生日作為慶祝日，1972年美國正式將每年六月的第三個星期日定為父親節。

🟡只有台灣、蒙古在過「88 節」

全世界有超過70個國家是選在6月的第三個星期日慶祝父親節，但只有台灣和蒙古是選在8月8日慶祝父親節。

🟡父親節為什麼台灣是8月8日

台灣的父親節定在每年的8月8日也被稱為「88節」，起源於1945年，抗日戰爭結束後，上海的一些愛國人士發起了父親節的慶祝活動，以紀念在戰場上為國捐軀的父親們。選擇8月8日的原因主要是因為「八」的發音與「爸」相似，且在字形上將「八八」連在一起，形似「父」字，這樣的巧合使得這一天成為紀念父親的理想日子。

🟡父親節代表花束

7-ELEVEN近日開賣「石斛蘭」，超商解釋，「石斛蘭」代表堅毅剛強、親切慈愛的特質，被喻為「父親之花」，此外也有網友回應，在歐美一直都有父親節送蘭花的習俗，且石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣。

🟡動物界有哪些好爸爸

動物界中也有很多非常盡責的好爸爸，像馬是唯一由雄性負責懷孕和育兒的動物。還有皇帝企鵝，為了讓懷孕期間消耗過多能量的企鵝媽媽能夠補充體力，企鵝媽媽產下蛋之後由企鵝爸爸扛起孵蛋的責任，放棄進食全心全意照顧自己的寶寶。

▲父親節送蘭花。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書粉專）
▲超商在父親節期間開賣石斛蘭慶祝88節，石斛蘭的花語是堅強、慈愛，還有一說石斛蘭的老枝枒會把全部的養分提供給新枝枒，像爸爸照顧小孩一樣。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書粉專）

父親節快樂！爸爸節「貼圖免費下載、長輩問候圖、LINE特效」一覽

父親節「對中身分證」王品送龍蝦！11大優惠　串燒店生蠔買一送一

父親節不快樂！基泰大直坍塌336天　災民吐心聲：剩我們在堅持

父親節麥當勞「大薯買一送一」蛋捲冰淇淋10元！蜂蜜奶茶買5送5

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選