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林郁婷為何捲入奧運拳擊性別風波？聯合國俄羅斯指控：他就是男性

▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）
▲拳擊女王林郁婷在巴黎奧運4強賽中，擊敗土耳其Esra Yıldız，晉級金牌戰。（圖／中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞Imane Khelif去年世錦賽遭國際拳擊總會（IBA）取消資格，巴黎奧運也捲入性別爭議。今（8）日俄羅斯在聯合國安全理事會上指控，西方國家壟斷奧運，放任2名「男性」對其他女拳手施暴，阿爾及利亞外交官對此強烈反駁，雙方針鋒相對，而這剛好凸顯出，俄羅斯這次被排除在奧運外的原因，俄國內部對於性別議題，也有相當大的爭議。林郁婷已經在今天擊敗土耳其選手，順利晉級奧運金牌戰，不過這些場外風波，也令人擔心影響到她備戰。

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俄羅斯未能參與奧運　成為攻擊林郁婷原因

根據外媒《路透社》報導，7日在聯合國安理會一場主題為「婦女、和平與安全」的會議上，俄羅斯駐聯合國副大使Dmitry Polyanskiy指出，對於保障女性的努力不該存在雙重標準，但「就在此時此刻，在巴黎奧運上，我們看到女拳擊手是如何遭那些之前未通過國際拳擊聯合會（IBF）激素檢測的運動員公然施暴」，不但是暗指林郁婷，也諷刺Imane Khelif。

Polyanskiy強烈聲稱，「根據IBF規定和常識，這些運動員（林郁婷和克莉芙）都是男性」，「這非常令人反感」，更指責西方國家壟斷奧運，將LGBT議程強加於其他國家，損害女性權益與尊嚴。

由於俄國把持著IBA，跟IOC公開對抗，加上下一屆可能拳擊就被移出奧運，以及俄國多次被奧運會排除在外，這也引發俄國內部討論，尤其在這樣的狀況下，林郁婷就成為俄國發洩不滿的管道。

國際奧會多次強調，這兩人符合運動員檢測，阿爾及利亞高級外交官Toufik Koudri也強烈反駁俄方言論，「勇敢的拳擊手Khelif生來就是女性，以女性身分經歷童年、成長和青春期，以一名成熟女性的身分從事體育」，「這件事無庸置疑。」

IBA主張，性別染色體(XY檢測）結果顯示，林郁婷和Khelif不符合去年世錦賽參賽資格。國際奧會（IOC）去年剝奪IBA的主辦權並接管奧運拳擊賽事後，兩人都獲准參賽，國際奧會也多次為她們背書，強調她們都是女性。

根據《美聯社》指出，在穆斯林占多數的阿爾及利亞，人們大多將對克莉芙的質疑解讀成對國家的攻擊，而非有關性別與體育的爭端，加上我國前總統蔡英文，現任總統賴清德等人不滿要提出抗議，這表示，林郁婷等人並非孤獨一人在國際舞台出賽，而是跨越性別歧見往前進。

▲「台灣拳后」林郁婷今（8）日打進巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣拳后」林郁婷今（8）日打進巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽上，阿爾及利亞女拳手Imane Khelif擊敗匈牙利選手Anna Luca Hamori晉級4強，不過她和「台灣拳后」林郁婷一樣深陷性別風波，在確定奪下獎牌後，也抱著教練激動痛哭。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽上，阿爾及利亞女拳手Imane Khelif擊敗匈牙利選手Anna Luca Hamori晉級4強，不過她和「台灣拳后」林郁婷一樣深陷性別風波，在確定奪下獎牌後，也抱著教練激動痛哭。（圖／美聯社／達志影像）


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