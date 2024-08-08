奧運男籃／美國4強再碰塞爾維亞！ Kerr：不能因為贏過兩次而鬆懈
美國4強再碰塞爾維亞！巴黎奧運男籃逐漸進入高潮，萬眾矚目的美國隊也靠著「詹皇」LeBron James、「KD」Kevin Durant等人的發揮，闖入4強賽事，且將在明（9）日凌晨再度交手由Nikola Jokic領軍的塞爾維亞。美國主帥Steve Kerr接受媒體訪問時表示，雖然美國在熱身賽、小組賽都曾擊敗過塞爾維亞，但不能因此鬆懈，仍然會做足準備去應戰，以免對方採用意想不到的戰術。
記者林之越/綜合報導
Jokic依然讓美國隊頭痛 4強將謹慎應戰
奧運正式開始前的熱身賽，美國男籃就以105：79大比分擊敗塞爾維亞，當時Jokic的表現不如預期。來到小組賽，同被分在C組的美國再次交手塞爾維亞，即使Jokic砍下20分、8助攻、5籃板的全能表現，但面對美國隊詹皇、KD合力爆發砍下44分，仍以84：110吞下敗仗。
不過對於4強賽再次交手塞爾維亞，美國主帥Kerr在《ESPN》的訪問中表示：「我們不能因為贏過兩次而鬆懈，我們必須為他們的全力應戰做好準備，而且也要考慮他們會不會做出什麼改變。」並特別提及Jokic，認為也許他本場將會打滿40分鐘，要如何應對也會是一大難題。
報導中指出，在前場小組賽比賽中，有Jokic在球場上的31分鐘，塞爾維亞和美國隊的得分持平，但當Jokic下場後，美國拿下的分數對比塞爾維亞，是誇張的29：3。雖然這和KD當場手感火燙有關，但也能展現Jokic對戰局的影響力之大。
尤其在8強賽中，塞爾維亞面對澳洲上演落後24分的神奇逆轉秀，Jokic功不可沒，有他在場上的時間，球隊能夠領先17分，退場後則會落後12分。這也是Kerr猜測他在關鍵的4強賽中，可能會上滿40分鐘的原因。