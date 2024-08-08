台股盤中一度跌500點、午盤跌344點 台積電跌32元、再度破900元
台北股市今（8）日再度呈現回檔，受到費半指數昨（8）日跌逾3%的拖累，台股今日開盤下跌248.12點，以21047.16點開出，盤中再權值股走低的壓力下，盤中最多下跌572.02點，來到20723.26點，再度失守21000點關卡，午盤下跌344.25點或1.62%，來到20951.03點。
記者陳郁柔／台北報導
大盤再度重挫，中小型股卻相對抗跌，今日同樣開在盤下，不過在個股點火之下，櫃買指數一度翻紅，不過午盤仍不敵賣壓翻黑，下跌0.67點或0.27%，來到247.16點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻海、昆盈、高峰、兆豐金、新光金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、華碩、昆盈。
權值股全數呈現走低，權王台積電開盤下跌19元，以901元開出，隨後在賣單調節下，最低來到887元，失守900元關卡，午盤下跌21元或2.28%，來到899元，今日挑戰守穩900元關卡；鴻海開盤下跌7元、以163.5元開出，雖然盤中買盤一度點火，不過午盤仍是下跌6.5元或3.81%，來到164元；聯發科也有迎來一波買單拉抬，午盤下跌25元或2.17%，來到1125元。
雖然大盤重挫之際，不過AI概念股也有個股點火走高，建碁來到漲停價59.2元，華碩、昆盈上漲逾7%，飛捷上漲逾5%，振樺電上漲逾4%。
營建股今日也相對抗跌，太設來到漲停價11.8元，華友聯、皇昌上漲逾7%，欣巴巴上漲近7%，寶徠上漲逾5%。