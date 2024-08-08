任內第一波將官晉任！賴清德待比蔡英文久 還做這些事搏感情
國防部今（8）日舉行113年上半年度陸海空軍晉任將官勗勉典禮，由總統賴清德親臨勗勉，這也是賴清德520就任總統之後第一波晉任將官。相較於前任蔡英文總統，賴清德在晉任將官勗勉典禮會場待了約40分鐘，還一一握手向晉任將官祝賀，「感謝國家有你，謝謝你。」
記者呂炯昌／台北報導
在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹陪同下，賴清德出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。賴清德在致詞時說，今天適逢父親節，與家人分享榮耀格外具有意義，並向在場的父親祝賀父親節快樂，無論是國軍弟兄或家屬說聲的大家辛苦了，父親節快樂，也感謝所有長輩、眷屬和家人對新晉升將官的支持，都是國軍最強有力後盾。
賴清德強調，近年來中國對台灣文攻武嚇不斷，經常無預警在台海周邊進行大型演習，對區域局勢帶來不穩定影響，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢、維持現狀，致力維持區域和平穩定，永遠堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途必須應由2350萬人決定。
致完詞之後，賴清德還一一向晉任人員祝賀，並逐一停留數十秒交談問候、鼓勵官員為國服務，「感謝國家有你，謝謝你。」賴清德也也向在場觀禮的家屬、長輩握手致意後才離開，離開前也向媒體揮手致意。
相較於蔡英文任內出席晉任將官勗勉典禮，在會場待大約10至20分鐘，向晉任人員點頭致意，賴清德任內首場晉任將官勗勉典禮待了近40分鐘，足見他對典禮的重視。