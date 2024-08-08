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奧運田徑／不想再跟對手共享金牌！澳洲Kennedy奪隊史撐竿跳首金

▲巴黎奧運田徑女子撐竿跳賽事，澳洲好手Nina Kennedy最終以4公尺90的成績，驚險擊敗過去在世界田徑錦標賽上與她成績相同的Katie Moon，順利奪下金牌，這同時也是澳洲歷史上第一面的撐竿跳奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運田徑女子撐竿跳賽事，澳洲好手Nina Kennedy最終以4公尺90的成績，驚險擊敗過去在世界田徑錦標賽上與她成績相同的Katie Moon，順利奪下金牌，這同時也是澳洲歷史上第一面的撐竿跳奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運田徑女子撐竿跳賽事，來自澳洲的好手Nina Kennedy最終以4公尺90的成績，驚險擊敗過去在世界田徑錦標賽上，與她成績相同的Katie Moon，順利奪下金牌，這同時也是澳洲歷史上第一面的撐竿跳奧運金牌。而Kennedy在嘗試翻過4公尺90成功後，顯得相當高興，不斷揮舞著手臂瘋狂慶祝，全場觀眾也紛紛鼓掌向她致意，Kennedy也在賽後坦言，儘管她與Moon私底下是好友，但這次奧運會實在是不想再並列金牌。

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Kennedy上屆東奧僅22名　今年則大放異彩

現年27歲的Nina Kennedy，上屆東京奧運個人表現不理想，最終以總排名第22名作收，但東奧失利後並沒有讓Kennedy感到洩氣，反而不斷刻苦訓練，之後的成績也出現突破。Kennedy隨後先是在2022年尤金世錦賽拿到第3名，去年在匈牙利舉辦的世界田徑錦標賽上，她更是和美國女將Katie Moon以4公尺90的成績共享金牌。

沒有再與對手並列金牌　Kennedy奪澳洲撐竿跳隊史首金

而本屆巴黎奧運女子撐竿跳決賽，Nina Kennedy首次嘗試就挑戰4公尺90，她也順利成功，Katie Moon則是挑戰4公尺85成功，可惜之後4公尺90處失敗坐收，終場就由Kennedy成功獨自摘金，Moon奪下銀牌，銅牌則由來自加拿大的Alysha Newman給拿下。

「自從布達佩斯世錦賽以來，我每天都真誠地在思考今天這個夜晚。在布達佩斯完成比賽的那個晚上，大家都知道最終我跟Moon同樣獲得金牌，但我之後的第一個想法是，好吧，現在我必須贏得奧運金牌，這就是我必須要做到的事。」Nina Kennedy在賽後如此說到。

奪下銀牌的Katie Moon並沒有因此喪氣，在賽後她也讚揚了Kennedy的傑出發揮，「她真的太棒了，她做到了贏得奧運所需要做的所有事情，而且她度過了贏得奧運會所需的一年。我當然很想獲勝，但我也沒有度過糟糕的一天，這就是競技運動，由成績決定一切。


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