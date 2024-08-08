王昶還原決賽經典場面！模仿「無挑戰苦笑」自嘲 一票台人被圈粉
中國羽球男雙「梁王組合」王昶、梁偉鏗日前不敵台灣中華隊「麟洋配」，在巴黎奧運中拿下銀牌。而王昶在整場比賽中，無論失誤、輸球都帶著笑容，最經典的還是他發現挑戰機會用光時，露出苦澀的笑容，表情包被截圖到網路上瘋傳，昨（7）日他在直播中再度還原當時表情，自嘲模仿的模樣再度圈粉一票台灣網友，不少人笑喊：「顏值高實力強就算了，還可愛到不行！」
記者賴禹妡／綜合報導
王昶與梁偉鏗昨日一起開直播，回答許多粉絲的問題，其中更模仿自己在決賽時，發現自己用光挑戰權的苦笑表情。一名網友將片段分享到社群平台Threads上，只見王昶二度重現賽中經典場面，笑喊：「還有我沒挑戰那個，一轉頭（苦笑），還有人給我截下來了。」
讓台灣網友再度被圈粉，笑翻直呼，「居然在學自己哈哈哈哈哈」、「顏值高實力強就算了，還可愛到不行」、「他也太搞笑了吧，幽默的最高境界是自嘲」、「他們直接當諧星吧，羽球根本耽誤他們」。
王昶、梁偉鏗在羽球男雙金牌賽中對上中華隊好手王齊麟、李洋，「麟洋配」2人首局驚險以21:18拿下，第二局雖由對手領先拿回，但第三局兩人從落後到逆轉，最終成功替台灣奪下第一面金牌。其中王昶曾在第三局發起挑戰，隨後才發現自己已經用光挑戰機會，因此露出不可置信的苦笑，表情包被截圖到網路上瘋傳。