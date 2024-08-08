奧運史上游最慢！來自赤道幾內亞的他比賽中險溺水　卻成奧運傳奇

看不下去了！土耳其選手比「X」諷林郁婷　網友怒：該被取消資格

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷在台灣時間8日凌晨出戰土耳其選手卡拉赫曼（Esra Yıldız Kahraman）並獲勝，晉級金牌戰，有望再替中華隊奪下一面金牌。不過在比賽結束之後，卡拉赫曼卻比出了「X」手勢，藉此暗諷林郁婷的性別。對此，許多外國網友紛紛留言批評，認為卡拉赫曼沒有運動家精神，更直言她才應該被取消資格。

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林郁婷8日清晨出戰巴黎奧運57公斤級女子拳擊4強賽事，整場比賽發揮相當出色，完全輾壓對手卡拉赫曼，3個回合都以5：0奪下勝利，成功晉級金牌戰，寫下台灣奧運拳擊史上最佳成績。但在賽後，卡拉赫曼高舉雙手比出「X」的手勢，藉此影射林郁婷的性別爭議，她在賽後被問到為何做出這樣的舉動，她則是表示，「無可奉告。」

▲卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）在比賽結束時，交叉雙手食指向觀眾席比出X手勢，疑似影射林郁婷的性別爭議。（圖／X）
▲卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）在比賽結束時，交叉雙手食指向觀眾席比出X手勢，疑似影射林郁婷的性別爭議。（圖／X）
外媒《紐約時報》報導了這場比賽，指出卡拉赫曼比「X」手勢顯然是暗指林郁婷因性別測試而遭到取消2023年世界錦標賽資格一事。卡拉赫曼比「X」的照片放上臉書後，掀起外國網友激烈論戰。

不少網友批評卡拉赫曼，「卡拉赫曼缺乏運動家精神，這展現了她如何不尊重準決賽、不尊重對手、不尊重奧運精神」、「這名來自土耳其的女性看起來也不像是『傳統女性』啊」、「她應該要因為做出這個手勢而被取消奧運參賽資格」，還有人大酸「看來有人怕拿著銀牌回家」、「凡是輸了的人，就會指控對手性別變化」、「每當有女拳手被打敗，她就會比出『x』來嘲諷。」

也有人再次提出國際拳總（IBA）的爭議，指出林郁婷的「性別爭議」是來自俄羅斯的測試人員認為無法接受，「看起來俄羅斯組織只是想取消外國選手的資格，因為他們自己的選手輸了，所以把外國女性看起來陽剛作為荒謬的理由」，更直言「許多生理女性有男性特徵，許多生理男性有女性特徵。 如果你從未見過這樣的人，你就只是一直活在與世隔絕的地方（you've been living under a rock.）。」另外也有網友表示，「它最近的記者會是一場沒有任何證據的笑話」、「禁止睪固酮天生較高的女運動員參賽，就像禁止身高太高的籃球員比賽一樣」。

不過也有人為卡拉赫曼發聲，「這是錯誤的，而不是爭議性的。他們允許男性在拳擊賽中毆打女性，就是這樣」、「自由主義者把他們碰到的一切都搞砸了」、「國際奧委會跟聯合國等國際組織只在乎意識形態，那裡被派任了恐龍政客，因為沒人希望他們留在母國。」

有不少台灣網友以英文留言，力挺林郁婷，「根據IOC聲明，林郁婷是女生，台灣的女兒！」、「林郁婷出生就是一個女孩，沒有改變過」、「多麼酸的藍色輸家！」、「我想如果卡拉曼贏了，她就不會做出X手勢」，就連杜承哲醫師都「趕赴戰場」，留言表示「這以後就是國際公認『輸不起』的符號了」。


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