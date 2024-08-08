BTS SUGA「酒駕電動車」恐加重刑責！聲明避重就輕遭韓媒狂打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
電動車限速限重大不同 監視器畫面曝光再觸法
報導指出，若酒後行駛電動滑板車，將會被罰韓幣10萬元（約台幣2500元），但酒後行駛電動車卻已列入刑法規範，除了面臨最高1000萬元韓元（約台幣25萬元）的罰金外，還有可能面臨最高2年的有期徒刑。目前警方雖未出面說明，但懲處內容也會依據SUGA所騎乘的是電動滑板車還是電動車而有所差異。此外，BIGHIT MUSIC也提到SUGA僅騎500公尺，但根據韓國電視台JTBC曝光的監視器畫面中可以看到， SUGA騎乘距離不只500公尺，500公尺只是「直線距離」。
SUGA在6日晚間於首爾街頭騎行電動滑板車時慘摔路邊，被員警發現攙扶，但警方也發現SUGA身上有酒味。將其帶往警局調查、酒測後發現SUGA的酒精濃度超過0.08％以上，足以被吊銷駕照，因涉嫌違反道路交通法，SUGA除了繳納罰金外也須接受調查。雖然SUGA隨後發表道歉聲明，表示自己沒有意識到酒後不能使用「電動滑板車」才觸法，保證不會再犯並深刻的反省過自己的行為外，也說明已經遭到吊銷駕照的處分。但如今韓國警方與媒體再曝案件新動向，SUGA方的說法和警方不一致的情形也再次引起軒然大波。
BigHit聲明全文
大家好，這裡是BigHit音樂。
關於防彈少年團成員SUGA，我們有進一步的說明。 首先，對於這次的不愉快事件給大家帶來的失望，我們再次深表歉意。 我們未能仔細審視各種情況，匆忙發表聲明造成混亂，對此我們也深感抱歉。
1.關於電動滑板車用語的使用 我們公司認為藝人使用的是帶有座椅的滑板車，因此稱之為「電動滑板車」。在進一步確認過程中，我們了解到根據產品的性能和規格，分類可能會有所不同，事故的責任範圍也可能有所不同。我們並無意縮小問題的嚴重性，對於未能仔細審視而匆忙發表的聲明，再次深表歉意。未來如果相關產品的分類由調查機構決定，我們將嚴格履行相應的責任。
2.關於罰款和駕照吊銷處分，本月6日，藝人在現場接受了警方的酒精測試後立即被允許回家。我們公司和藝人都未能察覺到後續程序，誤認為該事件已經結束。考慮到事件的嚴重性，由於內部溝通失誤傳達了錯誤的信息，我們感到非常抱歉。
最重要的是，藝人在履行兵役義務期間未能展現模範行為，反而引發不愉快事件，對此藝人和公司都深表歉意。我們對於讓粉絲失望的心情也深感抱歉。
未來我們將誠實配合警方的進一步調查，謹慎接受調查結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！