不受颱風影響　沙崙智慧城市光儲設備為智慧共桿穩供綠電

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經發局局長林榮川表示，在沙崙智慧綠能科學城辦公室的媒合下，E-CUBE移動式太陽能光儲設備於智慧共桿進行電力的整合調度驗證。目前驗證已初見成效，在凱米颱風侵臺期間，E-CUBE不僅透過儲能放電，也把握短暫的日照持續發電，合計在颱風影響最劇烈的三天 (7月24-26日) 創造並儲存5.56KWh的太陽能發電量，並每天供應智慧共桿約12.6KWh的用電。
負責這項計畫的工研院綠能所黃朝揚經理認為，「颱風」是臺灣常見的天然災害之一，颱風帶來強降雨及強風對於城市電力韌性是一大考驗。此次凱米颱風帶來的強風豪雨對平地及山區均造成了嚴重的災害，但也看到快速佈署的移動式防災型微電網在偏遠地區展現了顯著的效能。
這次位於大臺南會展中心外的E-CUBE移動式能源解決方案驗證，軟體上可以透過監控系統及時掌握電力資訊，硬體上利用太陽光電儲存的備用電力，颱風期間穩定供電給公共設施，成為未來智慧城市電力提升韌性的一個可靠做法。
沙崙智慧綠能科學城表示，透過綠能與儲能技術的研發，太陽光儲設備已經可以在惡劣天候下讓公共設施能維持正常運作，目前也在嘗試整合氫能發電機，實現多元綠能發電。也歡迎民眾可以在8月9日白天，到沙崙科學城的綠能科技示範場域E棟，參與「壯大南方產業，邁向永續淨零」聯合特展與技術論壇，現場將展示這套經歷颱風驗證的太陽光儲系統，以及國內最先進的氫能、化合物半導體等研發成果。