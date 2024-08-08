8/10七夕情人節！拜月老攻略「必備5供品」　旺桃花、事業運靠4招

我是廣告 請繼續往下閱讀
到月老廟求月下老人賜姻緣，建議準備祭拜供品
1、糖果，代表甜甜月老的嘴
2、鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果
3、五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利
4、紅棗，祈求姻緣早點完成
5、桂圓，圓滿順利。
祈求內容，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，但要記得一定要說到做到！
（二）桃花位放鮮花
2024年8月10日就是七夕情人節，今年當天「喜星」、「桃花星」位在房子九格正東方，主宰人際關係、異性緣、事業，可在此方的位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，也可提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子（空心）或大空花瓶，虛情假意，以免造成爛桃花。
（三）情人節喝天孫水，旺桃花、開智慧
天官書云「織女，天女孫也又稱天孫」，傳說在七月七日早上5至7點（卯時）打一桶水、井水、泉水，如無則以自來水貯儲，也可稱為天孫水或聖水。該日所取的天孫水加些桃花泡澡可以旺桃花，天孫水可長久保存不壞，可用來煎藥、用來洗臉，洗臉稱之開臉、開智慧、開人和；洗澡也可幫助考運，去除厄運。
建議在七夕當天一定要洗頭，將煩惱污穢洗掉，如家中有中邪、中魔之人，則可用七夕水洗頭及全身，精神恢復。
（四）塗指甲油
七夕日也稱紅鸞日，可在七夕日善用指甲油來增加對異性的吸引力，意味著增加紅鸞星動，上了年紀之女性，則有延壽之意，這天指甲油顏色切忌用白色及黑色，顏色應以硃砂紅、粉紅或丹紅為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。