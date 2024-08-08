促進台日教育深度交流！教育部邀日師長團來台考察 體驗文化之美
為增進台日國際教育交流深度，教育部國教署委託「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」辦理日本教育師長團來臺考察暨教育交流座談會，透過與駐日代表處及日台交流協會合作，由日本高等學校校長協會事務局會長內田隆志，率領宮城縣、千葉縣、福島縣等30名高中校長與推動台日教育交流人士，來台進行國際教育地方考察活動，體驗台灣教育、歷史與文化之美。
記者林莞茜／綜合報導
國教署說明，本次安排日方師長們參訪國立屏東高中、國立虎尾農工與台北市立大安高工，屏東高中由雙語實驗班學生介紹學校歷史與特色，並參觀校內及具特色的螃蟹館、天文教室與美術班藝廊，日方也讚許學生的多元發展；以及參觀虎尾農工提供給學生自造實驗室之創意Maker教學課程，藉此培養學生興趣與激發創意，讓日方十分認同台灣的教育理念；此外，大安高工學生親自介紹該校技職工場，例如3D列印機操作、冷凍科冷氣焊接實作、電機科配線實作與控制科氣液壓控制，強調以實踐為導向的教學方式，也讓日方印象深刻。
另由聯盟各區辦事處開發符合永續發展目標（SDGs）課程特色景點，包括介紹屏東大鵬灣漁業發展、台南四草紅樹林生態環境、鹿港獅頭歷史文化、及參訪國立故宮博物院等地，並安排臺日教育交流座談會，日方師長肯定國際教育交流除強化臺日學生友好交流，亦增進彼此認識及提升國際教育內涵之貢獻。
日本代表內田隆志表示，台灣學校文化非常適合日本學生前來互動學習，希望可以透過教育交流促進來臺留學意願，培育國際化人才。感謝國教署與聯盟的盛情安排，十分肯定臺灣推動國際教育融入各領域課程教學，讓學生展現多元活潑的學習風貌；國教署表示，期待在未來校際間的學術交流，除增廣學生的國際視野外，也期待臺日交流更加密切精彩。