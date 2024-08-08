奧運羽球男雙中國教練身材挨轟「看了眼睛痛」　張軍超狂經歷起底

王淨包場《鬼才之道》爆哭「曹佑寧衝上台緊抱」！超閃畫面曝光

▲王淨（左）近日包場請演藝圈好友一起看《鬼才之道》，結果映後分享心得爆哭，男友曹佑寧（右）急忙衝上台緊抱安慰。（圖／台北電影節提供、翻攝自曹佑寧Instagram）
▲王淨（左）近日包場請演藝圈好友一起看《鬼才之道》，結果映後分享心得爆哭，男友曹佑寧（右）急忙衝上台緊抱安慰。（圖／台北電影節提供、翻攝自曹佑寧Instagram）

記者朱祖儀／綜合報導

由導演徐漢強執導，演員陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演的陰間喜劇電影《鬼才之道》，在昨（7）日上映。其中王淨在6日特別包場，邀請演藝圈內的好友一起搶先看，映後也分享自己的心得，結果講到最後忍不住大哭。沒想到這時候男友曹佑寧突然走上台擁抱安慰，讓現場眾人全被閃瞎，拍到超甜畫面的男星范姜彥豐也忍不住笑說「羞羞臉！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王淨分享心得爆哭　曹佑寧男友力爆發上前擁抱

王淨6日包場，邀請許多好友一起觀賞她的新電影《鬼才之道》，影廳門口還特別放上牌子，寫著「招才淨寶包場」，諧音哏超級可愛。映後王淨上台分享感言，並說「我第一次看完《鬼才之道》之後，我認知到我是真的很喜歡演戲，發現原來演戲可以療癒到很多很多的人，希望你們也可以被療癒到」，最後還哽咽說，「這真的是我拍過最溫柔的一部電影了，謝謝大家。」

▲王淨包場發言哭了，曹佑寧衝上台擁抱安慰。（圖／范姜彥豐IG）
▲王淨（前右）包場發言哭了，曹佑寧（前左）衝上台擁抱安慰。（圖／范姜彥豐IG）
這時曹佑寧男友力爆發，直接衝上台擁抱安慰王淨，現場的人紛紛拍手歡呼，這超閃一幕也被范姜彥豐捕捉，並放上IG限時動態上，笑喊「羞羞臉」，還放上害羞的表情符號。而曹佑寧當下雖然沒有多說什麼，不過事後也發文分享看完電影的心得，且力挺女友表示「你這輩子，不用成為一個特別的孩子，也沒有關係的。」

《鬼才之道》放福利　憑6種證明看免費電影

這次《鬼才之道》集結陳柏霖、張榕容、王淨等人出演，其中王淨飾演一事無成、沒有才華的菜鳥鬼同學，張榕容演出從光鮮亮麗的鬼后，退居成為落魄沒人關注的凱薩琳。電影公司為了體恤觀眾，先前還舉辦「同學不用努力場」特映活動，只要學生出示不及格考卷、成績單，或是延畢、退學通知單，社會人士拿出離職證明或失業補助證明，就可以在台北、台中、台南、高雄活動戲院免費搶先看。當時不少影迷看完後，無不被有趣劇情驚豔，掀起不少討論。

▲考試不及格、失業者憑「6種證明」，免費看王淨（右）新電影《鬼才之道》。（圖／牽猴子）
▲《鬼才之道》先前推出活動，讓學生及社會人士可憑「6種證明」免費看電影。（圖／牽猴子提供）

許光漢《正港分局》超鬧辦案滿頭血　王淨納悶：怎麼考上警察的

王淨奔海島曬比基尼辣照！下1秒露餡放閃曹佑寧　粉絲喊：墨鏡呢

王淨離開前東家！爆10間經紀公司搶人　本人鬆口最終去向出乎意料

鬼后王淨拍新片爆詭異動靜！女星片場更衣竟遇「搭帳篷」怪事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生