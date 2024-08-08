王淨包場《鬼才之道》爆哭「曹佑寧衝上台緊抱」！超閃畫面曝光

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王淨6日包場，邀請許多好友一起觀賞她的新電影《鬼才之道》，影廳門口還特別放上牌子，寫著「招才淨寶包場」，諧音哏超級可愛。映後王淨上台分享感言，並說「我第一次看完《鬼才之道》之後，我認知到我是真的很喜歡演戲，發現原來演戲可以療癒到很多很多的人，希望你們也可以被療癒到」，最後還哽咽說，「這真的是我拍過最溫柔的一部電影了，謝謝大家。」
這時曹佑寧男友力爆發，直接衝上台擁抱安慰王淨，現場的人紛紛拍手歡呼，這超閃一幕也被范姜彥豐捕捉，並放上IG限時動態上，笑喊「羞羞臉」，還放上害羞的表情符號。而曹佑寧當下雖然沒有多說什麼，不過事後也發文分享看完電影的心得，且力挺女友表示「你這輩子，不用成為一個特別的孩子，也沒有關係的。」
《鬼才之道》放福利 憑6種證明看免費電影
這次《鬼才之道》集結陳柏霖、張榕容、王淨等人出演，其中王淨飾演一事無成、沒有才華的菜鳥鬼同學，張榕容演出從光鮮亮麗的鬼后，退居成為落魄沒人關注的凱薩琳。電影公司為了體恤觀眾，先前還舉辦「同學不用努力場」特映活動，只要學生出示不及格考卷、成績單，或是延畢、退學通知單，社會人士拿出離職證明或失業補助證明，就可以在台北、台中、台南、高雄活動戲院免費搶先看。當時不少影迷看完後，無不被有趣劇情驚豔，掀起不少討論。