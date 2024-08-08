明年大幅增加打詐預算 卓榮泰：展現對打詐支持與決心
行政院長卓榮泰今（8）日在行政院會分別聽取內政部及法務部說明「打詐新四法之新作為」報告後表示，「打詐新四法」完成立法程序後，讓國家打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備，請各相關部會確實落實今年各項計畫，並請掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果，中央政府總預算明年度大幅增加關於打詐的相關預算，展現出政府對於新法及新作為的具體支持與決心。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰指出，全面推動「打詐」、「掃黑」、「肅貪」、「清毒」與「斷金」，是行政院強化社會治安及經濟發展的兩大主軸之一，也是人民的期盼。「打詐新四法」完成立法程序後，讓國家打擊詐騙的法制及執法工具與時俱進，更臻完備，他要肯定打詐團隊緊鑼密鼓作業的辛勞及努力。
卓榮泰表示，除了今年各項計畫要確實執行落實外，明年度中央政府總預算現已擬定大幅增加有關打詐的相關預算，充分展現政府對於新法及打詐新作為的具體支持及決心，請所有執法單位確實按照計畫與預算，積極落實打詐工作。
卓榮泰指出，《詐欺犯罪危害防制條例》公布施行後，請各部會掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。此外，對於《通訊保障及監察法》、《刑事訴訟法》及《洗錢防制法》等三個打詐專法的修正，也要請法務部即刻整備相關作業機制，在最短時間內完成各項子法的修訂，完善各項配套，另請內政部警政署妥適規劃，推動建置網路流量紀錄保存系統，加速導入網路通訊時代的執法工具。